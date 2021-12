VIDEO: Miles Bridges “entierra” a Giannis Antetokounmpo con un poderoso Dunk.

El alero de los Hornets (Miles Bridges) le propino una clavada en la cara del 2 veces MVP (Giannis Antetokounmpo) en el partido entre Charlotte y los Bucks.

MILES BRIDGES PUT GIANNIS ON A POSTER 😱😱 pic.twitter.com/e8GE3e5AAf

Los Bucks terminaron ganando el partido por marcador de 127-125 y Giannis Antetokounmpo se vistió de héroe para anotar el disparo de la diferencia a falta de 2 segundos para acabarse el partido.

Estadísticas del partido:

Con esta victoria los Bucks llegan a 8 victorias consecutivas y se encuentran con récord de 14 victorias – 8 derrotas, mientras que los Charlotte Hornets ponen su récord en 13 victorias – 11 derrotas.

La historia del partido fueron el “Show” que montaron Lamelo Ball y Giannis Antetokounmpo que perduro hasta los segundos finales del partido. Aquí les dejo los minutos finales del “Gran” partido que se vivió la noche de ayer en Milwaukee.

GIANNIS ICES GAME AFTER LAMELO’S WILD GAME-TYING THREE 🔥

Luego del partido, las estrellas se mostraron su debido respeto, Giannis y Lamelo Ball intercambiaron camisetas tras la gran batalla que se vivió en Milwaukee.

Los Hornets tuvieron un comienzo de temporada increíble liderados por Ball aunque han bajado de nivel en los pasados días, mientras que los Bucks por varias lesiones no han podido estrenar equipo completo esta temporada, tuvieron un inicio flojo con récord negativo, pero ahora se han recuperado y comienzan a ganar terreno en donde se merecen estar, en el tope de la conferencia del este.

Giannis and LaMelo exchanged jerseys after combining for 76 points tonight 🔥

Respect after battling it out. pic.twitter.com/93hSgZFqzn

— ESPN (@espn) December 2, 2021