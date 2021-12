Actriz de película nominada al Óscar es asesinada a tiros en Nueva Orleans: Tenía 22 años

Jonshel Alexander, una ex actriz infantil que interpretó un papel secundario en la película nominada al Oscar de 2012 “Beasts of the Southern Wild”, murió en un tiroteo de fin de semana en su Luisiana natal. Ella tenía 22 años.

Por CBS News

La policía dijo que Alexander y un hombre fueron baleados dentro de un vehículo el sábado en Nueva Orleans y ella fue declarada muerta en el lugar. El hombre, cuyo nombre no se dio a conocer, se dirigió a un hospital para recibir tratamiento.

Alexander deja una hija de 1 año, informa WWLTV , afiliada de CBS .

A los 12 años, Alexander interpretó al personaje Joy Strong en “Beasts of the Southern Wild”, un drama filmado cerca de Houma que narra la historia de una comunidad pobre de pantanos de Luisiana que lucha por sobrevivir. La película ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance y fue nominada a cuatro premios de la Academia, incluida la mejor película.

El director Benh Zeitlin eligió a nativos de Luisiana para los papeles principales, audicionando a más de 4.000 actores antes de completar el reparto. Shelly Alexander dijo que su hija cautivó a los cineastas y se impuso.

“Ella estaba como, ‘Voy a estar en esta película’”, recordó su madre. “Se enamoraron de Jonshel”.

Alexander era demasiado mayor para interpretar el papel principal de la película, Hushpuppy, que fue para Quvenzhané Wallis, que entonces tenía 6 años. Pero Zeitlin dijo que estaba cautivado por Alexander, describiéndola como un “ser humano absolutamente único, inolvidable, fuerza de la naturaleza” y la eligió para el papel secundario.

“Incorporamos una parte a la película que se inspiró mucho en ella”, dijo Zeitlin. “Muchas de las líneas fueron escritas por ella, y gran parte del personaje surgió de quién era Jonshel. Su personaje en la película se llama Joy Strong, que siempre parecía una descripción perfecta de Jonshel. luz.”

Zeitlin dijo que estaba devastado al enterarse de su muerte y que ha estado en contacto con su familia.

Alexander era el menor de tres hermanos, informó The Times-Picayune / The New Orleans Advocate. Después de graduarse de la escuela secundaria, trabajó como anfitriona en restaurantes y se dedicó al cuidado de su hija de 1 año, De-vynne Robinson.

“Iluminaba cualquier habitación. Era luchadora, llamaba jazz, siempre quiso ser femenina”, dijo su madre Shelley Alexander a WWLTV.

Mientras tanto, los investigadores están buscando a una persona de interés en el tiroteo y han pedido ayuda al público para cualquier información sobre el caso.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook