Adriana Azzi: Horóscopo del 3 de diciembre de 2021

Aries

Palabra clave: Capacidad

Número de suerte: 593

Reuniones importantes que no puedes faltar. Nuevas ideas fijas. Debes estar encerrado. Llega algo diferente a tu vida. El amor no está a tu lado pásala bien. No pierdas el tiempo con una persona que no te conviene. Cambios en tu vida inesperada. Busca la estabilidad económica. Nuevas oportunidades. Trabajo: Cambio de imagen ante un grupo. Debes ser más sincero ante unos compañeros o en una reunión.

Salud: Malestar general.

Amor: Buscas y encuentras el amor ideal. Algo en una reunión laboral o de negocio. Viajes por negocio en grupo.

Parejas: Molestias por falta de acuerdos o diferencias en criterios o tu pareja. Algo con una nueva escuela.

Solteros: Logras grandes cosas al lado de una persona especial. Algo con un presupuesto. Ganancias por exceso de trabajo.

Mujer: Estas cansada de recibir órdenes busacas la manera de trabajar por tu cuenta. Hecho curioso con tus hijos.

Hombre: No hagas a un lado a tu familia ten en cuenta que sin ellos las cosas son más difíciles. Personas del pasado con problemas.

Consejo: Sigue adelante no te detengas.

Tauro

Palabra clave: Comunicación

Número de suerte: 693

Se afianza una amistad con una persona del extranjero. Recibes informaciones importantes. Alguien no te perdona una traición o comentarios de algo que te dijo. Éxitos que te ayudan a conseguir algo que quieres. Sigue ahorrando. Darás justo en lo que quieres.

Trabajo: Cuídate de persona con fraudes. Viajes de placer. Lucha de poder que no te conviene.

Salud: Relajación

Amor: Serás susceptible de tomar decisiones contundentes. Recordaras viejos tiempos. No quieres compromisos.

Parejas: Causaras impacto en una conversación sincero con tu pareja. Algo con un comercial que te sorprende.

Solteros: Arreglos en tu casa por obligación. Actividades financieras muy favorables. Alegrías y celebraciones por logros.

Mujer: Decisiones por cambios que tienes que hacer en tu forma de pensar y ver las cosas. Se afianza el cariño.

Hombre: Capacidad para seducir y ser romántico. Problemas con tu teléfono o comunicaciones.

Consejo: Escucha consejo.

Géminis

Palabra clave: Organización.

Número de suerte: 781

Éxito y logros evoluciones productivas. Dos personas familiares que desempeñan un papel son de cuidado en lo que haces. Te darán la repuesta de algo, así que es importante lo que dices. No te pongas nervioso (a) ante unas preguntas. Sentirás un avance en el plano familiar.

Trabajo: Hombre de poder que te vigila como haces las cosa y ver si enfrentas los problemas.

Salud: Afecciones respiratorias.

Amor: Cuídate de mentiras. Molestia ante comentarios de vecinos y que no están para defenderse.

Parejas: Discusiones ya que no sienten lo mismo por lo que haces. Cambios en la rutina. Una noticia de personas muy cercanas.

Solteros: Estarás pendiente con una elección donde el resultado te da cambios en tu vida. Cuídate de chismes.

Mujer: No tomes la decisión de cambiar de trabajo o de oficina en forma imprevistas. Cambiaras de decisiones.

Hombre: Te darás mansajes para el estrés. Recibe un regalo inesperado. Viaje de ida y vuelta.

Consejo: Confía en ti.

Cancer

Palabra clave: Verdad

Número de suerte: 555

Algo en una feria. Serás importante en una reunión. Muchos galardones inesperados. Trabajas con un familiar donde tendrás mayor ingreso. Viajes a sitio de playa. Compra de vehículos. Crédito que se aprueba. Buenos contactos financieros. Algo con un compromiso.

Trabajo: Encuentras una nueva oportunidad en un viaje. Celebraciones con compañero por persona que llega.

Salud: Gripes.

Amor: Debes ser imparcial en lo que quieres. Compenetración. Debes estar pendiente donde haces un trabajo por tu comunidad.

Parejas: Envidia o intriga de amigos que te molesta. Compra de zapatos. Celebraciones y alegrías por triunfos.

Solteros: Creerás ciegamente en un amor. Cuídate de personas que tienen perjuicios morales.

Mujer: Viajes de ida y vuelta por trabajo donde tendrás mucho disfrute. Cambios inesperados en tu casa.

Hombre: Compenetración y ayuda con tu familia o esposa. Envidia de amigos. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Utiliza tu intuición.

Leo

Palabra clave: Negocio

Número de suerte: 002

Interés por algo con tu familia que debes cambiar. Cuidado no salgas corriendo de un sitio ya que te caes. Gastos por aventura platónica. Bailes y celebraciones. Cambios en tu vida que sabias que iba a pasar. Llega a tu vida una persona especial. Alguien te busca por negocio.

Trabajo: Te exigen puntualidad en lo hora de llegada. Separaciones por cambio de trabajo.

Salud: Depresiones pasajeras.

Amor: Proposiciones concretas y factibles. Llega una nueva autoridad en un grupo donde trabajas. Alegrías en el amor.

Parejas: Alegrías en tu casa esta semana ya que te tienen una sorpresa preparada. Algo con un trabajo de confección.

Solteros: Viajes de ida y vuelta. Madre que necesita de ti. Compra de ropa blanca por algo de sanación.

Mujer: Invitación a comer en sitio especial con sorpresa de cumpleaños. No entenderás a una persona cercana.

Hombre: Viajes por toda Venezuela por trabajo y con disfrute. Ten fe logras lo que quieres con una mujer especial.

Consejo: Ten más compresión.

Virgo

Palabra clave: Cambios

Número de suerte: 854

Algo con un depósito o en un banco donde te molestas. Cobras un dinero por deuda pendiente. Méritos reconocimientos por lo que haces en tu sitio de trabajo. Mujer que te busca para agradecerte una ayuda que le distes. Evita discusiones en la calle. Alegrías en feria navideña. Compras.

Trabajo: Ten paciencia en nuevas estructuras. Llega un nuevo jefe a tu sitio de trabajo. Serás miembro de un grupo.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Necesidad de tener una pareja estable. Debes vivir cada momento de tu vida con amor y paz.

Parejas: Cambios en tu pareja que debes tomar una decisión hace mucho tiempo. Deja que cada quien haga su vida.

Solteros: Debes apoyarte en alguien que te quiere o te lo demuestra y no te defraudara. Compra de productos.

Mujer: Harás cambios en tu casa a nivel del cuarto. Cambio de moneda extranjera. Amigos que te esperan.

Hombre: Cuidado con la infidelidad ya que descubren la traición o las mentiras. Salidas nocturnas.

Consejo: Nuevos retos.

Libra

Palabra clave: Contemplación.

Número de suerte: 298

Algo con galardones o triunfos muy cercanos. Reconocimientos importantes en tu trabajo. Compra y venta de mercancía. Cambios en tu casa. Problemas familiares pasajeros. Ten fe en lo que haces. Un nuevo evento. Decisiones importantes que debes tomar por un viaje en familia.

Trabajo: Te vienen sorpresas muy positivas en lo profesional. Le sacas provecho en lo que trabajas.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Sales adelante en una emergencia. Recomiendas algo que te gusta. Apoyas a una mujer que está contigo.

Parejas: Se disipan las contrariedades. Una nueva herramienta en tu vida para cambiar todos los problemas personales.

Solteros: Continuaras en la actividad de ejercicios. Cuidado mandas a callar a alguien, pero con agresividad.

Mujer: Discusiones en la calle con una mujer muy cercana. Compra y venta de vehículo o vivienda.

Hombre: Asistes a una reunión, donde buscas solución a un problema. Nuevas decisiones y cambios.

Consejo: Respeta los derechos de otros.

Escorpio

Palabra clave: Dinero

Número de suerte: 943

Llamadas telefónicas del extranjero de familiar que te pide que no la olviden o que la llamen más a menudo. Embarazo en la familia con alegría. Cambios de vivienda. Le pides ayuda a un primo. Estarás en una entrevista donde los nervios te traicionan. Nuevos compromisos. Cambios inesperados.

Trabajo: Estabilidad en lo laboral. Cuidado con una mujer que te engaña en negocio. Cambio de horario.

Salud: Malestar muscular.

Amor: Debes respetar a los demás. Debes defender tu forma de pensar no permitas que otros te manipulen.

Parejas: Abandono y desapego que debes aceptar. Debes respetar los resultados de algo. Desilusiones por culpa de otros.

Solteros: Disfrute en la calle con música y muchas personas jóvenes. Se acaba el periodo de soledad.

Mujer: Algo con una banda de música en la calle. Arreglo de caucho, pero consigues ayuda. Viaje de ida y vuelta.

Hombre: Te sentirás muy estable con la familia. Un nuevo amor. Viajes de ida y vuelta con la familia.

Consejo: No digas no, sin saber que te ofrecen.

Sagitario

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 117

Capacidad de seducción. Conquistas que te llenan de placer y te harán vivir momentos plenos. Nueva perspectiva en el ámbito profesional. Estarás contento por el resultado que tienes en esta semana. Embarazo seguro y con sorpresa inesperada. Asistes a una oficina de gobierno donde te ayudan.

Trabajo: La inestabilidad laboral cambia. Debes ser más creativo. La ciencia y la tecnología llegan a tu vida.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Capacidad de seducción. Te pondrás muy guapo (a) para visitar a una persona especial. Llegas tarde a una cena.

Parejas: Evita los arrebatos que te traen problemas busca la serenidad en tu habitación.

Solteros: Capacidad de complacer a otras personas. No discutas con personas que te quieren y se opone a una relación.

Mujer: Cambios en tu casa y vida. El arrepentimiento no te exonera del pago de tus errores. Nostalgia por una ausencia.

Hombre: Cuidado con mojarte en la calle y no cambiarte la ropa rápido. Algo con seguridad que debes revisar.

Consejo: Nuevas oportunidades.

Capricornio

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 669

Viajes en familia que disfruta y en especial con una hermana muy querida. Recuerdos de un padre que te hacer llorar. Hablas largamente con una hermana por documento. Hecho curioso con un rosario. Malestar estomacal. Caminos abiertos a los negocios. Viajes.

Trabajo: Dejas cosas inconclusas por falta de tiempos. Invitación a una reunión de trabajo donde no te agradan las personas.

Salud: Tomaras antibiótico.

Amor: Amigos te felicitan por logros. Te invitaran a una reunión social pero que al final se convierte en otra cosa.

Parejas: No apoyas a tu pareja en algo que quiere por un hijo. Deja un lado los perjuicios y que todo siga su rumbo.

Solteros: La estabilidad y la felicidad son importantes pero la comunicación debe llegar a tu vida para que las cosas cambien.

Mujer: No te dejes manipular para que una relación funciones debes actuar sabiamente para tener una buena relación.

Hombre: Mujer con autoridad te da el apoyo que necesitas para que consolides algo que quieres.

Consejo: Cuidado con los excesos de gastos.

Acuario

Palabra clave: Verdades.

Número de suerte: 296

Compra de uniforme. Estarás de mejor humor al final de esta semana después del resultado de algo. Compra de televisor. Cuidado con gastos en inversiones que no te conviene con mujer de cabello canoso o de mechas. Hecho curioso con un perro. Compras necesarias. Fiestas.

Trabajo: Pagos de deudas. Cuidado con una firma ya que no se hace por negligencia de documentos que faltan.

Salud: Cambio de medicina.

Amor: Juegos de azar que te conviene en esta semana. Hecho curioso con una cartelera informativa.

Parejas: No permitas que otros decidan por ti. Alegrías y celebraciones con personas de poder. Cambios en tu vida.

Solteros: Llegas a entendimientos y acuerdos. Salida a sitios nocturnos de música y bailar. Disfrute de una relación.

Mujer: Cancelas compromisos o responsabilidad personales. Discusión con conductor que se atraviesa en tu camino.

Hombre: No te aferres al pasado y busca la estabilidad afectiva. Todo cambia y sabías lo que iba a pasar.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.

Piscis

Palabra clave: Reconciliación.

Número de suerte: 562

Busca un poco más de actividad. Se descubre una mentira de un embarazo nada se puede tener a la fuerza. Éxito en planes y proyectos. No podrás perdonarle a una madre o suegra algo que te hizo. Te liberas de una situación favorablemente. Negocio en común con tu pareja de cuidado.

Trabajo: Se dan cambios rápidos donde debes alejarte donde estas. Conoces a una persona en esta semana especial.

Salud: Alergias.

Amor: Terceros trataran de perjudicar lo que te has ganado con tu trabajo. Alguien sale de una oficina en forma sospechosa.

Parejas: Algo con una receta o comida especial. Encuentros con vecinos que serán desagradables.

Solteros: La gente cuida de ti y tu persona en tu entorno hay persona muy fiel. Sale algo con un trabajo en playa.

Mujer: Debes estar pendiente con cañerías en el hogar. Viaje en familia. Hijo que se aleja de tu casa.

Hombre: Las cosas van y viene. Competencia de la que sales triunfante. Apoyo de personas cercanas a tu vida.

Consejo: El amor lo hace todo.

