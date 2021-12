Cantv nos pagó 42 bolívares de aguinaldos

Jubilados y pensionados de la Cantv protestaron este jueves en Caracas, para exigir mejoras salariales y denuncian que lo que cobraron de aguinaldos fueron 42 bolívares, unos 10 dólares al cambio del dólar paralelo.

Así lo expresó Carlos Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Jubilados, pensionados y sobrevivientes de Cantv Caracas. «Hay profesionales que cobran 8 bolívares, como es el caso de un ex presidente jubilado de la Cantv. Los aguinaldos fueron de 42 bolívares, con razón a cinco meses de utilidades», declaró a las cámaras de ND.

Al tiempo que denunció que no ganen un salario justo cuando la Cantv ha aumentado 16 veces la tarifa telefónica este año. «No pueden hablar de que no hay ingreso, pero si hacen fiestas con fuegos artificiales».

«Cantv tiene más de 2 millones de averías y no opera como corresponde, pero los ejecutivos reciben bonificaciones aparte con las que pueden celebrar diciembre y hacer sus hallacas, mientras que nosotros sufrimos la pena de que no nos alcanza para nada. Hoy el jubilado y pensionado solo recibió una bonificación de 14 bolívares que entregan cada 2 semanas. Eso no alcanza ni para un cartón de huevos».