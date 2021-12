Cardi B se pronuncia tras ser elegida como la directora creativa de la marca Playboy

Este jueves 02 de diciembre se reveló que la famosa rapera de 29 años de edad, Belcalis Marlenis Almánzar, más conocida por su nombre artístico Cardi B quien ahora será la encargada de orientar a la firma para adultos sobre sus próximos productos de moda y bienestar sexual.

Asimismo, tras dar a conocer la noticia a los medios Ben Kohn, director ejecutivo de PLBY Group, expresó que «A través de su compromiso incondicional con la libertad de expresión, su dedicación a elevar las voces artísticas y su celebración del sexo y la positividad corporal, Cardi B es la encarnación de la marca Playboy».

Cabe destacar que, la rapera que estuvo durante varios años trabajando como striper dijo estar muy feliz de finalmente pertenecer a la firma del conejito, agregando a través de una imagen en su cuenta de Instagram que para ella, este trabajo es un sueño realidad.

Seguidamente la cantante quien siempre se ha mostrado tal cual es y sin ningún prejuicio ante la opinión pública, concluyó “Desde que tengo memoria, me he sentido conectada con Playboy. Es realmente la plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales. Ya tengo tantas ideas, ¡no puedo esperar!”

800Noticias

Por: Reporte Confidencial