Construcción en Nueva Esparta lleva más de 20 trimestres casi paralizada

El sector construcción en el estado Nueva Esparta, ha venido literalmente en caída libre y no muestra síntomas de recuperación en el mediano y corto plazo.

Juan Carlos Meleán, director de Fedecamaras Nueva Esparta y ex presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad, aseguró que para el cierre del presente año la paralización supera el 95%.Meleán calificó de dramática la recesión de la construcción tanto en la isla de Margarita como en Coche.Atribuyó la incesante caída del sector, principalmente a la escasez y carestía de los insumos para la actividad.

«La falta de inversión por parte del Estado por la caída de los ingresos petroleros y la inflación, también han afectado al sector en la región», acotó.

ENCAJE REPRESADO

El vicepresidente nacional de Fedecamaras, Adán Celis, refirió que a nivel nacional las estadísticas de la construcción también supera el 95%.Sostuvo que mientras no haya inversiones no se puede esperar recuperación alguna.Afirmó que mientras el gobierno nacional mantenga represado el encaje legal, no habrá posibilidades de recuperar el sector.

CONTRACCIÓN ELEVADA

Recientemente desde la Cámara Venezolana de la Construcción, dieron a conocer que el sector sufre actualmente una contracción de 99% a nivel nacional, lo que representa apenas un 0,7 de la economía de la nación, en comparación con el año 2012, cuando comenzó la caída de esa actividad económica.

DESEMPLEO ALARMANTE

Según estadísticas recientes del Sindicato de la Construcción en la entidad insular, al cierre del último trimestre de 2021, existen más de 1.500 desempleados en el sector.

