Klay Thompson rompe el silencio sobre su regreso

El jugador de los Golden State Warriors, Klay Thompson informa sobre su regreso mientras conduce su barco en la NBA.

El base de los Golden State Warriors, Klay Thompson, no ha jugado en un partido de la NBA en casi dos años y medio, pero según él, eso está a punto de cambiar. Se puede ver al ex MVP de la final y tres veces campeón de la NBA conduciendo casualmente su bote, en el que ha estado bastante recientemente, pero esta vez, está hablando de su regreso a la cancha, que ha tardado mucho en llegar. se lesionó la rodilla por primera vez el 13 de junio de 2019. Desde entonces, Thompson también se desgarró el tendón de Aquiles, lo que retrasó aún más su regreso. Por desgracia, todo ese tiempo podría llegar a su fin a finales de año, según el propio hombre.

Klay says “it’s hard to gauge” when he’ll be back, but hopefully in the next few weeks or a month

[via @KlayThompson / IG] pic.twitter.com/AlctOadChj

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 3, 2021