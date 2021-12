Las 10 frases más impactantes de la entrevista de Alec Baldwin

Era la entrevista que estaba esperando todo un país. Alec Baldwin, uno de los actores más famosos de Hollywood, rompió el silencio tras el accidente en el set de filmación en el que disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, e hirió al director Joel Souza. Visiblemente conmovido por lo que pasó, Baldwin habló por una hora con el presentador principal de la cadena ABC, George Stephanopoulos. Estas fueron las diez frases más impactantes de la entrevista.

Soledad Cedro // Infobae

“No soy la victima. Hay una victima. Una mujer murió. Mi amigo esta herido, porque él es mi amigo. Quiero asegurarme que no piensen que yo soy la victima. Aquí hay claramente dos víctimas, y no soy yo”.

“La primera vez que la conocí (a Hatchins) sabía que tenía esa chispa, que iba a trabajar ese día y lograr la toma que quisiera. Hablamos de eso. Tenía esa intensidad. Apenas hablábamos un poco y nos poníamos a trabajar (…) Cuando pasó lo que pasó y escuché cómo sus amigos hablaban de ella, entendí la calidad de persona que era”.

“Ese día hice lo mismo que hacía cada día en la filmación de esta película (…) Me dijeron COLD GUN, que significa que no hay bala real (…) esto era un ensayo de marca, donde ella tiene que decidir dónde poner la cámara. Ella me decía dónde posicionar el arma. Ella estaba de frente. No se suponía que se disparara el arma ahí. Le pregunto si ella puede ver cómo se suponía que debía gatillar. Ahí es cuando el arma se disparó. Nunca gatillé, jamás apuntaría contra alguien y gatillaría”.

“Lo que pensé, es se cayó. La noción de que había una bala en esa arma no lo comprendí hasta después de 45 minutos o una hora. La gente no entendía si ella había tenido un ataque cardíaco. Cuando ella se cayó, él se cayó (refiriéndose al director del film). Y él gritaba, yo me preguntaba qué pasó. A todos nos llevaron al parking, y ella estaba en la iglesia. Hasta que estaba en la estación de policía, horas después, que me dijeron lo que pasó”.

“Nadie tenía ninguna idea de qué había pasado hasta que un policía sacó una bala calibre 45 y me dijo, esto es lo que salió del brazo de Joel. Y ahí es que empecé a pensar quién pudo haber puesto una bala en esa arma”.

“El esposo y el hijo vinieron. No sabia qué decirles. Yo tengo seis hijos ahora con Hilaria, y pienso… este niño ahora se quedó sin madre. Mis hijos están bien conmigo hasta que entra la madre. Ahí soy invisible. Este niño no tiene más una madre. Y no hay nada que pueda hacer para que eso no sea así”.

“La gente me dice, idiota no se le apunta a nadie con un arma. Claro, excepto que sea tu directora de fotografía, que te indica cómo hacerlo y te dicen que es un arma que está descargada. Eso es exactamente lo que pasó”.

“El ex presidente de los Estados Unidos dijo que yo la había matado a propósito. Cuando pensé que esto no podía ser más surrealista. Hubo gente que me demandó antes de que Matthew me demandara, con razón, a favor de su hijo (en relación al esposo de Hatchins). Aquí hay algo”.

“La responsabilidad de actor cambió después de lo que ocurrió en esta película (…) No sé si vuelva a hacer una película, no sé si mi carrera esté terminada. Pero eso no es lo que más me importa hoy. Me despierto todas las noches con imágenes horribles”.

“No creo que soy responsable de lo que pasó. Si lo creyera, me hubiera matado. Y eso no es algo que digo a la ligera”.

Seguramente esta sea la primera y única vez que el actor se pronuncie públicamente de manera tan extendida acerca de este accidente. Ahora es la justicia la que determinará qué fue lo que ocurrió y quienes son los responsables.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook