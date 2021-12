Sin RT no hay paraíso: ¿Cómo funciona la maquinaria de propaganda en Twitter de Nicolás Maduro?

Redes vinculadas con el oficialismo venezolano, posicionan diariamente tendencias de propaganda en Twitter. La estrategia: un ejército de cuentas que generan spam, manejadas por personas reales, que reciben bonos semanales a través del Carnet de La Patria.

El gobierno de Venezuela ha desarrollado, desde hace muchos años, una estrategia para garantizar que sus narrativas figuren, de forma diaria y permanente, en las conversaciones que se desarrollan en las redes sociales.

En Twitter es notable la presencia diaria de tendencias que son impulsadas desde muy temprano en la mañana y que alcanzan el tope de los trending topic nacionales en cuestión de horas, mediante la intervención de cientos de cuentas afines al proceso revolucionario. Estas tendencias son posicionadas mediante una operación coordinada y bien estructurada que ocurre a diario en la plataforma y que tiene como finalidad amplificar la relevancia e importancia de etiquetas de propaganda impulsadas desde el régimen venezolano.

Para ello, se generan tweets, de forma masiva y coordinada, con las etiquetas promovidas a diario por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI).

La mayoría de estos tweets provienen de una minoría de cuentas de Twitter que presentan un comportamiento evidentemente anómalo: generan grandes cantidades de spam (mensajes repetitivos y contenido de muy baja calidad) con la etiqueta del día, publicando varias centenas de tweets diarios, principalmente retweets.

Recopilando evidencias mediante revisión de fuentes abiertas, determinamos que la mayoría de los tweets generados en estas tendencias, son publicados por cuentas que, aunque tienen comportamiento similar a bot, poseen operadores humanos que realizan de forma manual, sistemática y coordinada la amplificación de cada una de las tendencias establecidas a diario por el MIPPCI.

Estas cuentas, clasificadas técnicamente como cuentas cyborg, reciben beneficios económicos en forma de “bonos”, entregados a través del Carnet de la Patria, tras cumplir con metas específicas de tweets semanales y mensuales, mencionando las etiquetas del MIPPCI.

En esta investigación se profundiza sobre el funcionamiento de esta red de amplificación, las estrategias que usan para posicionar tendencias y para burlar los métodos de control diseñados por Twitter. Igualmente, se dan detalles sobre las metas de tweets que deben ser publicados semanal y mensualmente por estas cuentas cyborg, cómo es supervisado su trabajo y de qué manera reciben pagos por la labor realizada.

Adicionalmente, se realizó la captura y análisis de más de 24,600,000 tweets, publicados con algunas de las 40 etiquetas posicionadas como tendencias por el MIPPCI durante el mes de diciembre de 2020. Este análisis nos permitió estimar la cantidad de cuentas de Twitter involucradas en la operación de manipulación y de esa forma, estimar aproximadamente la inversión realizada para mantener a esta red cyborg amplificando tendencias de propaganda en Venezuela.

Parte 1: ¿Cómo funciona la maquinaria de propaganda?

En investigaciones anteriores, hemos hablado sobre las estrategias de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular la red social Twitter, y sobre el comportamiento anómalo de cientos de cuentas que generan spam, aumentando desproporcionadamente la cantidad de tweets que componen las tendencias establecidas a diario por el MIPPCI y amplificando, de forma coordinada, el alcance de la propaganda y de las narrativas del gobierno venezolano en Twitter.

Mediante una red de cuentas cyborg se garantiza la amplificación, de forma prácticamente automática, de cualquier tweet publicado por los principales políticos que forman parte del oficialismo venezolano (Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, entre otros) y por las cuentas del MIPPCI y del canal Venezolana de Televisión (VTV).

También se garantiza la amplificación en Twitter de los enlaces a todos los artículos publicados por las páginas web del MIPPCI y de VTV, siempre y cuando sean compartidos en tweets con la etiqueta del día, indistintamente si su contenido es información veraz o desinformación, propaganda electoral, propaganda tóxica en contra de políticos de la oposición venezolana, ONGs o prensa. De esta forma también se amplifican inorgánicamente demostraciones de supuestos logros de la revolución bolivariana o muestras de agradecimiento o solidaridad a sus aliados.

Esta red de cuentas cyborg no posee un nombre establecido porque está conformado por operadores de cuentas en Twitter, organizados en distintas redes sociales y grupos de WhatsApp, estableciendo estrategias para amplificar las tendencias del MIPPCI. En conjunto, nos referiremos a esta red como los “Tuiteros de La Patria“.

Los Tuiteros de La Patria están conformados a su vez, por infinidad de sub-grupos y equipos que operan de forma más o menos independiente, siempre siguiendo los lineamientos del MIPPCI. Suelen organizarse en redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram y se encuentran realizando recibiendo pagos a través del sistema Patria, al menos desde principios del año 2018.

No es difícil conseguir información en redes sociales, Telegram y YouTube sobre cómo opera esta red y de su relación con el Carnet de la Patria.

A través de este documento físico, algunos venezolanos registrados en el llamado sistema Patria tienen acceso a pagos digitales en forma de bonos, entregados por el gobierno bolivariano con el objetivo de “proteger” a la población de la “Guerra Económica”, una de las razones esgrimidas por el chavismo de la grave crisis económica que sufre el país.

En muchas publicaciones conseguidas en Facebook, o YouTube, se indica que una técnica para obtener con celeridad muchos de los bonos asignados a través del sistema Patria, es registrar una cuenta personal de Twitter y participar como Tuitero de la Patria en la operación coordinada de amplificación de propaganda en Twitter:

Algunas publicaciones en el grupo Carnet de la Patria Oficial de Facebook, donde usuarios recomiendan participar en las redes de amplificación de propaganda en Twitter, para recibir bonos con mayor facilidad bonos entregados mediante el Carnet de la Patria

Los enlaces a grupos de Telegram y WhatsApp son compartidos por los mismos Tuiteros Digitales, o por administradores de páginas en Facebook o de grupos en Telegram.

Por ejemplo, una página oficial en Facebook sobre los “Bonos de la Patria“, incluye un enlace a un grupo de Telegram en el que se entrega información sobre los bonos recibidos a través del sistema Patria. Administradores en este y otros grupos de Telegram, suelen recomendar enlaces a otros grupos en los que se organizan Tuiteros Digitales para realizar el trabajo que consiste, en resumen, en: “crear cuenta Twitter y tuitear todo lo del gobierno“:

Administradores de grupos de Telegram de información sobre Bonos de la Patria, recomendando otros grupos en Telegram donde se organizan y coordinan Tuiteros de la Patria

En un grupo oficial de Telegram creado en noviembre de 2020 en el contexto de la campaña para las cuestionadas elecciones legislativas del 6 de diciembre, en el cual Nicolás Maduro ha interactuado y figura como administrador, también se ha compartido información sobre cómo trabajar como Tuiteros de la Patria. En ella se dan detalles sobre el cliente de Twitter que debe ser usado, la cantidad de tweets que deben ser publicados al día, el ritmo de publicación y una tabla de pagos semanales por el trabajo (llamados “logros“, por los tuiteros):

“Mini guía” para recibir logros como Tuiteros Activos, compartido en el grupo de Telegram Ven Vamos Juntos

La sincronización entre la cuenta de Twitter y el sistema Patria, se hace a través de la página Patria.org.ve. En la sección “Redes Sociales“, el usuario debe introducir su nombre de usuario en Twitter y seguidamente, una aplicación de nombre “Twitter Patria” solicitará permiso a Twitter para acceder a la cuenta.

En la solicitud de permiso aparece explícitamente que dicha aplicación podrá “ver los Tweets de tu cronología (incluidos los Tweets protegidos)”. De esta manera, el sistema Patria accede al historial de tweets realizados por cada tuitero y puede realizar un inventario de la cantidad de tweets publicados por cada cuenta, con las etiquetas establecidas por el MIPPCI que son incluidas en tweets publicados durante un período de tiempo específico:

Ejemplo de sincronización del sistema Patria con una cuenta de Twitter, a través de la aplicación Twitter Patria

Con el conteo de tweets semanales y mensuales de cada usuario, el sistema Patria asigna premios en forma de bonos, o pagos digitales asignados a través del sistema Patria:

Los premios “[email protected] en Redes Sociales”: son premios semanales que tienen tres valores Primer, Segundo y Tercer lugar. Dependen de la cantidad de tweets publicados con las etiquetas del MIPPCI durante toda una semana, que hayan sido detectados para cada usuario por el sistema Patria y mediante la aplicación Twitter Patria.

publicados con las etiquetas del MIPPCI durante toda una semana, y mediante la aplicación Twitter Patria. El premio “Mención en Redes Sociales”: no depende del trabajo semanal del Tuitero, sino de la cantidad de veces que haya sido mencionado en tweets de otras cuentas .

. El premio “[email protected] en Redes Sociales” (bono por actividad mensual): se asigna a los Tuiteros que han trabajado de forma constante, durante un mes, posicionando tendencias propuestas del MIPPCI.

Al obtener los logros, en el perfil Patria de cada tuitero, aparecen símbolos con medallas que representan el logro obtenido en la semana o el mes:

Símbolos de los distintos “logros” obtenidos por los Tuiteros de la Patria al participar en operación de amplificación de tendencias propuestas por el MIPPCI en Twitter

Los logros suelen asignarse por el sistema Patria, todos los días lunes o martes, a las 5:00 pm de la tarde.

Parte 2: ¿Cómo se organizan las comunidades de Tuiteros de la Patria?

Nota: Las capturas de pantallas presentadas en esta sección, pertenecen a enlaces públicos de grupos de Telegram y WhatsApp en los que se organizan e interactúan algunos equipos de Tuiteros de la Patria. Estos enlaces son de acceso libre, ya que han sido publicados en grupos públicos de Facebook y Telegram o en Twitter, en conjunto con etiquetas establecidas por el MIPPCI. Pueden ser hallados por cualquier persona realizando búsquedas de los prefijos “t.me” (enlaces a grupos de Telegram), “wa.me” (enlaces a grupos de WhatsApp) en conjunto con nombres como “Tuiteros de la Patria“, “Tuiteros Activos“, “TROPA” o cualquiera de los equipos o sub-comunidades de Tuiteros de la Patria existentes que se promocionan en grupos de Facebook, WhatsApp o Telegram.

Es universalmente aceptado que una cuenta de Twitter tiene rasgos de “bot” cuando genera gran cantidad de tweets al día y la mayoría de este contenido está compuesto por retweets. La cantidad de retweets que hacen “sospechosa” a una cuenta, sin embargo, varía de acuerdo a cada investigación.

Un artículo publicado por el Laboratorio Forense Digital del Atlantic Council (DFRLab) en 2016, considera como “altamente sospechosa” a cuentas que generan más de 144 tweets diarios y como “hyper-tweeting” (o “tuiteo masivo“) a cuentas que generan, durante periodos extendidos de tiempo, 240 tweets diarios, lo que es equivalente a publicar un tweet cada 3 minutos, durante 12 horas continuas.

La gran mayoría de las cuentas que se trabajan en esta operación no son cuentas automatizadas (cuentas bot), sino con comportamiento aparentemente automatizado, pero con operadores humanos (cuentas cyborgs). Están manejadas por personas reales, operando con patrones, horarios de publicación, dispositivos, ubicaciones y direcciones IP diferentes.

Es también, una red auto-regenerable: cuando una cuenta es bloqueada, su operador se ve obligado a crear una cuenta nueva para reemplazarla. De esta forma se evitan los bloqueos masivos que generalmente sufren las redes de cuentas bots (botnets), debido a la creación de gran cantidad de cuentas en una misma fecha, o la generación de contenido desde una misma dirección IP.

En cinco tutoriales diferentes consultados, difundidos desde principios desde 2019 hasta el año 2021 en páginas web y grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram de Tuiteros de la Patria, se indica que la “meta” que debe ser alcanzada diariamente es de al menos 400 tweets. Esto es equivalente a publicar un tweet cada 1 minuto con 48 segundos, durante un tiempo ininterrumpido de 12 horas. En la práctica, es un trabajo que se podría realizar de forma continua durante 34 minutos, a razón de 1 tweet publicado cada 5 segundos.

“Es un trabajo de twiteros“, indica uno de los participantes:

Conversación sobre cantidad de tweets diarios realizados por la red cyborg que amplifica tendencias de propaganda en Venezuela

El trabajo diario suele realizarse en varias rondas: una inicial de 300 tweets que se publican de forma continua hasta que Twitter limita a la cuenta. Este es un mecanismo de control de spam, que el sistema proactivo de Twitter activa cuando detecta una cuenta que genera dicha cantidad de tweets en poco tiempo, un síntoma de manipulación de la plataforma.

Luego de un par de horas, la restricción deja de existir y los tuiteros continúan generando spam de propaganda:

Las ráfagas de tweets, retweets y mencionen son ejecutadas en grupos de máximo 300 tweets,. A partir de ese número, Twitter no permite que se sigan publicando tweets durante un par de horas. Luego de pasar ese tiempo, algunas cuentas reactivan el trabajo

Aunque para los Tuiteros de la Patria es deseable generar un mínimo de 3200 tweets semanales (400 tweets diarios), prefieren alcanzar esa meta semanal en la menor cantidad de días posibles.

Algunas cuentas rebasan la cifra de 400 tweets diarios con creces: la inestable disponibilidad del servicio de electricidad y las interrupciones de la conexión a internet, hace que algunos tuiteros prefieran acumular la mayor cantidad de tweets durante los primeros días de la semana. Esta razón desmonta un argumento difundido entre algunos tuiteros venezolanos que, debido a los problemas de luz y conectividad a internet, dudan sobre la viabilidad de realizar un trabajo de manipulación en redes sociales de forma constante, desde adentro de Venezuela.

Hay otra razón más técnica: los Tuiteros de la Patria no tienen manera de medir la cantidad de tweets efectivos que el sistema Patria cuenta como válidos. En ocasiones, los grupos de tuiteros expresan dudas sobre si el sistema Patria excluye palabras con errores ortográficos de su conteo semanal, cuando se amplifican etiquetas difíciles de escribir, muy largas o con acentos.

Por todo lo anterior, prefieren excederse en la cantidad de tweets semanales, para evitar que se pierda trabajo cuando el sistema Patria hace el conteo:

Conversación sobre razones por las que algunos Tuiteros de la Patria exceden el mínimo de tweets con los que amplifican tendencias de propaganda en Venezuela

Las sub-comunidades y equipos de tuiteros estudian el algoritmo de Twitter para explotar al máximo la cantidad de tweets que pueden hacer a diario, sin ser sancionados.

Evitan realizar una cantidad excesiva de retweets durante las primeras semanas de creación de cada cuenta, porque saben que Twitter puede bloquearlas por presentar comportamiento similar a bot. Esperan que Twitter solicite “verificar” a la cuenta, solicitando un número de teléfono y a partir de ese momento, logran cumplir sus metas diarias sin temor de que sus cuentas sean sancionadas, suspendidas o bloqueadas:

Conversación sobre estrategias de algunos Tuiteros de la Patria para burlar los controles de Twitter y que su trabajo no sea detectado fácilmente como cuenta bot

Los premios (“logros“) obtenidos por el trabajo, dependen de la cantidad de tweets generados semanal y mensualmente.

Los tuiteros apuntan a generar más de 2800 tweets semanales (400 tweets diarios) para optar por el premio semanal mayor: el primer lugar. El segundo y tercer lugar es asignado si los tweets que cuenta el sistema Patria van entre los 1400 tweets semanales (200 tweets diarios) y los 2800 tweets semanales. Pero la cantidad de tweets necesarios para obtener los “logros” no es constante, no está clara por los equipos de tuiteros, suele variar de mes a mes y depende de la cantidad de tweets efectivos (bien escritos, sin errores ortográficos) que detecte el sistema Patria.

Los operadores que tienen sus cuentas vinculadas con el sistema Patria prefieren realizar el trabajo de forma manual, usando el cliente para Android de Twitter. Una minoría realiza el trabajo de forma manual desde PC, pero usando emuladores de Android como Memuplay, que solo funcionan con el rendimiento esperado en ordenadores con ciertos requisitos de hardware, con los que no cuentan la mayoría de los tuiteros.

No detectamos técnicas para realizar automatización de tweets. Automatizar el trabajo mediante cuentas bot parece ser impráctico: el sistema Patria no detecta los tweets generados mediante clientes distintos a Twitter, ni siquiera la versión light de Twitter para Android. Otra razón para afirmar que la mayoría del contenido generado por esta red no parece provenir de cuentas bot:

Conversación sobre el uso de diferentes clientes de Twitter para realizar el trabajo de amplificación de tendencias del MIPPCI

Se permite asociar a una cuenta de Twitter por cada perfil del sistema Patria. El trabajo es personal y está sincronizado directamente con la cuenta Patria del operador, a través de la aplicación “Twitter Patria“.

Sin embargo, es usual que cada operador maneje varias cuentas de forma simultánea, cada una perteneciente a familiares cercanos diferentes. Algunos de estos operadores manejan hasta 5 cuentas de Twitter diferentes, desde el mismo celular.

El trabajo se convierte entonces en una entrada de recursos adicionales para algunas familias. El trabajo, sin embargo, no deja de estar basado en amplificación no auténtica de propaganda del gobierno venezolano y viola claramente reglas establecidas por Twitter, que buscan evitar la manipulación de la plataforma:

Conversación entre tuiteros sobre el uso de varias cuentas de Twitter por el mismo operador

Parte 3: Diciembre 2020 -un análisis práctico-

Para estimar la cantidad de cuentas que participan en la amplificación de tendencias del MIPPCI, conocer la relación entre contenido publicado vs. cantidad de cuentas, la distribución por tipo de tweets y horarios de publicación, fue necesario analizar un mes completo de tweets que incluían etiquetas promovidas por el MIPPCI. Para ello, se realizó la descarga y análisis de forma íntegra de todos los tweets generados por esta red, durante el mes de septiembre de 2020.

Se obtuvo una base de datos compuesta por 25.821.310 tweets, descargada tendencia a tendencia y de forma diaria. Cada tweet descargado incluye alguna de las 40 tendencias impulsadas por el MIPPCI desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2020. La captura de datos fue realizada mediante la metodología t_hoarder-kit, desarrollada por Mariluz Congosto, doctora en Telemática y profesora Honorífica del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III, España:

Resumen de las tendencias del MIPPCI descargadas para la investigación durante el mes de diciembre de 2020

En la tabla anterior se compara la cantidad de tweets descargados y la cantidad de tweets, por cada tendencia, reportada por la página GetDayTrends. Aunque hay discrepancia en la cantidad de tweets para algunas tendencias, la sumatoria de tweets descargados es muy similar: la base de datos completa recuperó 99.6% de la cantidad de tweets reportados por el índice referencial.

Sin embargo, fue necesario acotar, la cantidad de tweets descargados para cada una de las tendencias, ya que algunas de las etiquetas descargadas fueron impulsadas durante varios días o hubo una considerable cantidad de tweets generados luego de la publicación de una etiqueta diferente, por parte de la cuenta del MIPPCI.

Se consideró como inicio del rango para cada tendencia descargada, el momento en que cada etiqueta es publicada por la cuenta oficial del MIPPCI en Twitter, generalmente a las 7:00 am (VEN), mediante un tweet con el texto “La etiqueta del día“. El fin del rango considerado fue, en la mayoría de los casos, el día siguiente a las 8:00 am (VEN), una hora después de la publicación por parte de la cuenta del MIPPCI de una nueva etiqueta. Este filtrado de horas se realizó de forma manual, usando Microsoft Excel y el software gratuito CSVed.

El rango de tiempo mencionado anteriormente no fue único en todos los casos. Dependió de la cantidad de tweets que fueron descargados para cada tendencia en específico y de la cuenta que inició la tendencia, que no en todos los casos fue la cuenta oficial del MIPPCI.

La base de datos de tweets depuradas fue analizada en el software gratuito Tableau Public, donde también se realizó un filtrado final de tweets duplicados (para no considerar dos veces tuits con varias etiquetas simultáneas).

La cantidad de tweets depurada, con la que se realizó el análisis, está conformada por 24.628.646 de tweets.

El análisis se fue separado en dos bases de datos distintas, una para cada quincena del mes de diciembre de 2020, debido a las limitaciones de Tableau Public de analizar bases de datos con un máximo de 15.000.000 filas (o tweets).

Resultados:

Las cuentas que amplifican tendencias de propaganda del MIPPCI, tienen una clara tendencia a realizar retweets. En la base de datos descargada, el 97.2% del contenido está conformado por retweets.

Realizar retweets es la manera más rápida de alcanzar una meta diaria de tweets con la etiqueta diaria establecida por el MIPPCI. Esta también es una razón por la que tantas cuentas pertenecientes a esta red son constantemente sancionadas, suspendidas o bloqueadas de la en Twitter: los retweets masivos son usados en campañas de manipulación de plataforma, para amplificar tendencias de forma inorgánica y rápida; por ello, su sistema proactivo identifica a las cuentas con gran cantidad de retweets, imponiendo diferentes tipos de amonestaciones:

Distribución por tipo de tweets de la base de datos descargada. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

La mayor cantidad de retweets generados en la red, son recibidos por las cuentas oficiales del MIPPCI y del canal Venezolana de Televisión.

La operación está diseñada para aumentar la importancia de las etiquetas establecidas a principio de la mañana por el MIPPCI, garantizando que todos sus tweets sean retuiteados por la red cyborg. Otra cuentas que reciben gran cantidad de retweets son la cuenta oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, en menor medida, de líderes influenciadores de la red:

Diagrama de las cuentas más retuiteadas. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

La distribución por hora de los tuits generados por la red Tuiteros de La Patria, también devela la dinámica de la operación.

Es a partir de las 7:00 am (VEN) que las cuentas comienzan con el trabajo de amplificar las tendencias publicadas como “tuit del día” en la cuenta oficial del MIPPCI. A partir de esta hora, la cantidad de tweets generados aumenta hora a hora hasta alcanzar un primer pico a las 5:00 pm (VEN) y otro a las 8:00 pm (VEN). A estas horas se incorporan tuiteros que no pudieron realizar el trabajo durante el horario de oficina, pero que se activan luego de sus jornadas de trabajo.

Después de las 9:00 pm, la cantidad de tweets por hora disminuye súbitamente, llegando su mínimo a las 3:00 am (VEN). Durante la madrugada los Tuiteros de la Patria se encuentran, en su mayoría, durmiendo:

Distribución por horas de los tweets descargados. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

Aunque se totalizaron 358 “apps” diferentes con las que se realizaron tweets, retweets, citas y respuestas con alguna de las 40 etiquetas analizadas, la aplicación de Twitter para Android fue usada para publicar 9 de cada 10 de los tweets analizados.

La enorme proporción de tweets generados desde ese sistema operativo tiene una explicación: las comunidades de Tuiteros de la Patria prefieren usar celulares Android para realizar el trabajo porque tienen inconvenientes al realizarlo con aplicaciones distintas. El sistema Patria suele registrar de forma correcta el trabajo realizado mediante el cliente de Twitter para Android (en algunos grupos de WhatsApp y Telegram se recomienda usar exclusivamente este cliente); los equipos usados son relativamente comunes en Venezuela y con ellos pueden publicar tweets y retweets más rápidamente.

Evitan el uso del cliente de Twitter para PC porque el sistema Patria no registra de forma adecuada la cantidad de tweets realizados y el trabajo es más lento. Una pequeña cantidad de cuentas optan por instalar emuladores de Android en PC para realizar el mismo trabajo, sin utilizar dispositivos móviles. Esta pequeña porción está incluida en el 90.32% de cuentas usando la aplicación de Twitter para Android y en todo caso, el trabajo realizado también es manual, no automático.

En la gráfica, menos del 1% de los tweets fueron publicados mediante otras aplicaciones y scripts, como Tweetdeck, Twitter para Ipad, IFTTT, Hootsuite y varias aplicaciones bot relacionadas que habían sido identificadas en una investigación anterior: PSUV, OlaBolivariana, GISXXI, MisionCHC y GranPoloPatriotico. En todo caso, mediante estas otras aplicaciones, bots y scripts, en total 355 apps diferentes, se publicó menos del 1% de los tweets analizados:

Distribución por tipo de aplicación usada para generar los tweets. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

Con respecto a la cantidad de tweets diarios generados por las cuentas que amplifican las etiquetas establecidas por el MIPPCI, se observa que la mayoría de los tweets es generado por una minoría de cuentas y que la mayor parte del contenido generado, son retweets y en segundo lugar, citas.

En la siguiente gráfica cada línea vertical representa a una entre 67116 cuentas de Twitter distintas y en el eje vertical, se expresa la cantidad de tweets generados por cada cuenta entre el 1° y el 31 de diciembre de 2020. Una minoría de cuentas superaron los 500 tweets durante ese período:

Cantidad de tuits vs. cuenta de Twitter, ordenadas de menor a mayor cantidad de tweets. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

Entre las cuentas que superaron los 500 tweets durante el mes de diciembre de 2020:

3680 cuentas (5% del total), generaron más de 100 tweets diarios (3100 tweets durante todo el mes de diciembre de 2020). En sumatoria, publicaron 12.909.534 tweets, 66.04% de la base de datos analizada .

(5% del total), generaron (3100 tweets durante todo el mes de diciembre de 2020). En sumatoria, publicaron 12.909.534 tweets, . 1564 cuentas (2,33% del total), generaron más de 200 tweets diarios (6100 tweets durante todo el mes de diciembre de 2020). En sumatoria, publicaron 6.698.546 tweets, 34.27% de la base de datos analizada.

Se presume que los operadores de las cuentas que generaron más de 200 tweets diarios (más de 1500 cuentas), pudieron recibir algún tipo de pago en forma de bonos, por su trabajo:

Cantidad de tuits vs. cuenta de Twitter que publicaron más de 200 tweets diarios, ordenadas de menor a mayor cantidad de tweets. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

Debido a que no hay un concenso unánime entre grupos de WhatsApp y de Telegram de Tuiteros de la Patria, sobre la cantidad de tweets semanales que es necesario publicar para conseguir los premios semanales, se establecieron las siguientes suposiciones:

Se consideró que el 1° lugar fue asignado a cuentas que generaron más de 450 tweets al día (más de 3150 tweets a la semana)

Se consideró que el 2° lugar fue asignado a cuentas que generaron entre 300 y 450 tweets al día (entre 2100 y 3150 tweets a la semana)

Se consideró que el 3° lugar fue asignado a cuentas que generaron entre 200 y 300 tweets al día (entre 1400 y 2100 tweets semanales)

Se consideró que el premio mensual fue asignado a cuentas que generaron más de 200 tweets diarios en promedio durante el mes de diciembre (6200 tweets mensuales).

No se consideró el pago semanal “Mención en redes sociales”, ya que no depende del trabajo individual de cada cuenta, sino de cuántas veces es mencionado por su respectivo equipo.

Se fijó un valor promedio del dólar durante el mes de diciembre de 1.068.728 Bs./dólar (USD): y se consideró el siguiente tabulador de “logros” asignado en bolívares por el trabajo en Twitter, de acuerdo al tabulador de precios en bolívares para los logros, divulgado entre grupos de WhatsApp y Telegram de Tuiteros de la Patria durante el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021:

1° lugar: 384.000 Bs./semana (0,36 USD/semana)

2° lugar: 334.000 Bs./semana (0,31 USD/semana)

3° lugar: 268.800 Bs./semana (0,25 USD/semana)

Premio mensual: 268.800 Bs./mes (0,36 USD/semana)

Nota: el monto asignado en la categoría “Premio mensual”, depende del cálculo realizado por el sistema Patria. Se considera el monto mínimo posible, equivalente al logro por 3° lugar que es asignado semanalmente.

En la siguiente tabla, se resume un estimado de la inversión que pudo ser asignada a la red de Tuiteros de la Patria durante el mes de diciembre de 2020:

Estimación de la inversión en bonos asignados a Tuiteros de la Patria. Tendencias MIPPCI, diciembre de 2020

Este monto total, no mayor a 1500 USD/mes, es un estimado para realizar el pago de 4725 logros obtenidos por la red de Tuiteros de la Patria. La cifra es una estimación realizada consoderando los supuestos, consideraciones y aproximaciones declaradas. Sin embargo, es probable que en la vida real, la cantidad de recursos asignados en dólares a la red Tuiteros de la Patria, se encuentre en el mismo orden de magnitud.

Esta cantidad de recursos parece ínfima para una operación de tal complejidad y con tantos participantes cuentas involucrados, pero si se considera como salario mínimo el aprobado para los empleados públicos desde octubre de 2020, 1.200.000,00 Bs/mes (equivalente a 1,12 dólares/mes), el trabajo como Tuitero de la Patria representaría una bonificación mensual de entre 1 y 1.8 dólares, lo que la hace una operación de propaganda y de manipulación de Twitter muy económica.

Parte 4: ¿Por qué se están violando normas de Twitter?

En la sección “Política relativa al spam y la manipulación de plataforma“, publicada en septiembre de 2020, Twitter prohíbe explícitamente “usar los servicios de Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma artificial, ni llevar a cabo acciones que manipulen u obstaculicen la experiencia de los usuarios en Twitter”.

La red estudiada posee características que incumplen estas normas y su actividad ha sido reportada y denunciada en múltiples ocasiones por varios equipos que estudian la desinformación en Venezuela.

Los comportamientos que incumplen esta política se pueden dividir en tres grupos:

1. Spam con fines comerciales, que generalmente apunta a desviar el tráfico o la atención de una conversación en Twitter hacia otras cuentas, sitios web, productos, servicios o iniciativas:

Mediante la generación de spam, la red cyborg amplifica artificialmente la cantidad de tweets generados para cada una de las tendencias establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información (MIPPCI), haciendo que permanezcan en el tope de las tendencias de Venezuela durante la mayor parte del día, todos los días de la semana.

2. Interacciones falsas que apuntan a hacer que las cuentas o los contenido parezcan más populares o activos de lo que realmente son:

Mediante la operación de amplificación de spam de propaganda, se amplifica la visibilidad de narrativas del gobierno venezolano, ocasionando una percepción distorsionada de su importancia.

De igual forma, se amplifica sin control el alcance de publicaciones que resaltan las narrativas oficiales del gobierno, sin importar si la información es verdadera, falsa, engañosa o manipulada.

3. Actividades coordinadas que apuntan a influir de forma artificial las conversaciones mediante el uso de varias cuentas, cuentas falsas, acciones automáticas o secuencias de comandos:

La generación de spam por estas redes es una operación coordinada, atribuible al gobierno venezolano, que entrega bonos a una minoría de cuentas de Twitter que generan una mayoría de tweets, posicionando las tendencias establecidas por el MIPPCI. Estos bonos son entregados a través del sistema Patria, un portal que gestiona pagos digitales y que es administrado por el régimen venezolano.

Las cuentas que generan gran cantidad de tweets diarios que forman parte de esta red, están sincronizadas con el sistema Patria a través de una app llamada “Twitter Patria“.

Las anteriores son las razones por las que consideramos que esta red cyborg manipula las tendencias en Venezuela y seguirá manipulando la plataforma, con el objetivo de garantizar que las tendencias de propaganda del gobierno venezolano figuren a diario por encima de otras generadas de forma espontánea y orgánica, por usuarios que forman parte de la sociedad civil venezolana.

