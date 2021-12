Stephen Curry y Kevin Durant, los mejores de la NBA

Se marchó el mes de noviembre y con ello dos viejos conocidos se destacaron por encima del resto en la NBA.

Stephen Curry, elemento de los Golden State Warriors, y Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, fueron elegidos como los jugadores del mes en la Conferencia Oeste y Este, respectivamente.

Este fue el primer reconocimiento que entregó la liga en la actual temporada, ya que el curso inició el pasado 19 de octubre, por lo que decidieron sumar esos 11 días al mes de noviembre.

Curry ha sido determinante para que los Warriors compartan con los Suns el mejor récord de la campaña, gracias a sus 18 triunfos y 3 derrotas. El francotirador tiene promedios de 27.8 puntos, 6.6 asistencias, 5.7 rebotes y 1.8 robos por encuentro.

The Kia NBA Players of the Month for October & November! #KiaPOTM

Los otros jugadores en el Oeste que estuvieron en la conversación fueron: Devin Booker (Suns), Luka Doncic y Kristaps Porzingis (Mavericks), Paul George (Clippers), Nikola Jokic (Nuggets), Ja Morant (Grizzlies) y Karl-Anthony Towns (Timberwolves).

En tanto que “Durantula”, líder de unos Nets que encabezan la Conferencia Este con marca de 15-6, también ha tenido un inicio de temporada dominante.

En su caso es el máximo anotador de la NBA con un promedio de 28.6 puntos por juego. Esa cifra es respaldada por 7.5 rebotes y 5.6 asistencias

For the 15th time in his legendary career and for the first time as a Brooklyn Net…

Kevin Durant is your PLAYER OF THE MONTH 🏆 pic.twitter.com/b8A5wk4WbP

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 2, 2021