Consejo de Protección y Cicpc investigan a madre que prostituía a sus hijas

El padre de una joven víctima de presunto abuso sexual denunció a la madre de la niña de prostituir a sus hijas, en el municipio Carrizal del estado Miranda.

“La mamá de las niñas tiene como costumbre ofrecer a sus hijas a cambio de dinero. Mientras que el hombre que paga por ellas, está identificado y vive en Carrizal cerca de una fábrica de chucherías en El Sitio”, fue la denuncia realizada por Yolbert Bueno, padre de una de las víctimas.

La denuncia salió a flote luego de la desaparición de una de las hijas de la mujer, que está ahora bajo protección del Consejo de derechos del Niño, Niña y Adolescente.

“Esa mujer ha ofrecido a tres de sus hijas a este aberrado, primero fue la mayor, luego mi hija quien lamentablemente falleció de una enfermedad que nada tiene que ver con el hecho y ahora fue una pequeña de 12 años que Lisbeth Hidalgo denunció como desaparecida hace más de una semana”, dijo.

Detalló que el hombre posee “dinero suficiente como para pagar a esta desalmada madre por abusar de sus hijas. Ese hombre empezó a abusar de esta niña hace poco menos de un año, porque ella vivía anteriormente con su familia paterna”.

“Me parece que el Cicpc no está actuando como amerita el caso, porque este caso yo lo denuncié así hace más de un año, cuando mi hija me lo contó todo y me dijo que su madre estaba involucrada en todo el hecho”, detalló Bueno.

El Pitazo constató la denuncia ante el Consejo de protección carrizaleño donde aseguraron que está solicitada la aprehensión de la mujer identificada Lisbeth Hidalgo y un hombre de nombre Gustavo Alfonso Garzón.