E/S de Táchira rechazan dólares «muy deteriorados» porque Pdvsa los exige nuevos: Periodista Anggy Polanco

Según relato de la periodista Anggy Polanco este viernes, estaciones de servicios del estado Táchira no están recibiendo dólares «muy deteriorados» por órdenes de Pdvsa, pero tampoco aceptan bolívares ni pago por punto de venta, lo que genera complicaciones a la hora de cancelar el monto de la recarga de combustible.

En su Twitter Polanco contó que en las E/S de San Cristóbal no hay cola, pero el sufrimiento ahora es por los billetes, «pues estos 20 dólares (anexó foto) no me los quisieron recibir en la estación de servicio Los Llanos porque según el cobrador está muy deteriorado».

«Según cobradores de la E/S, Pdvsa exige solo moneda extranjera en billetes nuevos, sin arrugas ni rotos. No es la primera vez que me sucede», detalló.

De igual forma sostiene que en la gasolinera Carbe le rechazaron un billete de $ 20 «porque no era de la fecha del 2000 en adelante».

«No sé cómo sea en otras regiones, pero para colmo de males, en Táchira en ninguna estación de servicio aceptan bolívares ni usan los sistemas de pago automatizado con los que se podría pagar con punto de venta en bolívares», reprochó la comunicadora.

Comenta además que preguntar en una estación de servicio que si aceptan pagos por transferencia o por punto de venta «es como un insulto a los cobradores, quienes ahora son los que deciden si los billetes que uno lleva están aptos o no para echar gasolina».

El precio en bolívares de la gasolina sufrió un incremento del 100% a la calladita tras la última reconversión monetaria del primero octubre, debido a que el incremento de la tarifa no fue notificado oficialmente.

De acuerdo a tres fuentes de Reuters, la Administración de Nicolás Maduro está pagando en dólares en efectivo a varios proveedores para así reducir gastos en bolívares y controlar la inflación.

Precisamente Pdvsa junto entes gubernamentales y empresas públicas, han cancelado algunas de sus facturas en dólares depositados en cuentas en divisas de varios bancos locales no revelados por seguridad.