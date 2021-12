Estudiantes denunciaron violación a la autonomía universitaria y deserción académica

1320685

Caracas.- Vulneraciones a los derechos humanos, deserción estudiantil y violación de la autonomía universitaria fueron las principales denuncias manifestadas por líderes juveniles de universidades públicas y privadas del país, durante el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes por los Derechos Humanos, promovida por la Organización No Gubernamental (ONG) Aula Abierta.

La actividad que se desarrolló entre el 1 y 3 de diciembre, en el edificio sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), en Caracas, contó con la participación de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos (FEDEHU), Centros Universitarios de Derechos Humanos y el movimiento estudiantil.

La presidenta de la Fedehu, Paola Martínez, destacó la importancia de establecer un espacio de diálogo y debate, sobre la realidad que viven las universidades no solo en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana.

“A través de las organizaciones juveniles se ha denunciado que a las universidades no se les aprueba el presupuesto mínimo necesario. Estamos sufriendo más del 40% de deserción universitaria entre profesores y estudiantes de las instituciones públicas del país. No hay comedor, no hay transporte, no hay becas suficientes; en fin, es abismal el deterioro del sistema educativo del país, que se replica en países latinoamericanos como Cuba y Nicaragua”, afirmó la líder estudiantil.

Martínez también dio cuenta de las reiteradas injerencias del Estado en las elecciones universitarias, situación en las que se han emitido más de 50 decisiones judiciales que afectan directa o indirectamente el adecuado desarrollo de las elecciones en las universidades, “derecho que se encuentra contemplado en la Ley de Universidades y en los marcos jurídicos del ámbito universitario”, precisó.

Por su parte, Terry Villanueva, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt y vocero de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, considera que en Venezuela cada día existen menos condiciones para que los jóvenes puedan ser profesionales.

“La responsabilidad no es de la pandemia, ni porque aumentaron las matrículas, la responsabilidad es del gobierno de turno que no ha sabido promover la educación en el país, que por 20 años hemos estado en un declive y, como consecuencia de eso, vamos a visibilizar y documentar las veces que sea necesario que en Venezuela no existe el derecho a la educación, que cada día tenemos menos oportunidades”, subrayó.

Asimismo, hizo referencia a la deserción estudiantil que, de acuerdo a sus palabras, también afecta al sector universitario privado del país. “En la universidad Alejandro Humboldt, estamos sufriendo una importante deserción y decadencia en la calidad de la educación. En el 2014 éramos una población de 14 mil estudiantes. Hoy por hoy somos escasamente 2 mil estudiantes”, puntualizó.

Logro universitario

Ricardo Villalobos, coordinador de investigación e incidencia internacional de la ONG, Aula Abierta, comentó que luego de años de trabajo de incidencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptará el próximo 9 de diciembre los principios interamericanos sobre libertad académica.

“Esto es justamente un instrumento que clarifica las obligaciones del Estado, respecto a la libertad académica, pero también de las libertades fundamentales y otros derechos universitarios que deben ser respetados en el marco de la educación superior”, resaltó.

Villalobos exhortó públicamente a las asociaciones de estudiantes y profesores, así como a las autoridades universitarias tanto nacionales como latinoamericanas a monitorear y exigir el cumplimiento de estos principios en toda la región. “Porque esto es una conquista del movimiento universitario y es una herramienta para exigir el respeto a nuestros derechos”, agregó.

El encuentro agrupó durante los tres días a estudiantes latinos de países como Cuba, Argentina, Bolivia, Nicaragua, México, Guatemala, Colombia y Venezuela. También fueron invitados defensores de derechos humanos, investigadores, docentes universitarios y miembros de la sociedad civil.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas