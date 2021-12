La amenaza de la banda de El Tren del Llano tras la muerte de su líder

El grupo delictivo El Tren del Llano aseguró el pasado martes que continuará con «su lucha» a pesar de la muerte de su líder Gilberto Malony Hernández, conocido como Malony, durante un enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado el pasado mes de noviembre.

En un video compartido por el rescatista venezolano Delmiro De Barrio, un presunto miembro de El Tren del Llano insistió que el grupo no ha sido desarticulado luego de la muerte de su líder.

«Este video lo hago con el fin de desmentir que El Tren del Llano está acabado. He escuchado muchos comentarios de la gente diciendo que la lucha no sigue. Murió nuestro líder, a quien amábamos con el alma y nuestro corazón. Fundamos esto juntos y ideales son los mismos. Nuestro corazón sigue siendo igual, nosotros no nos hemos acabado», expresó.