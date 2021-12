las palabras de Kún Agüero tras su arritmia

Sergio «Kún» Agüero se mostró en redes sociales jugando al golf mientras se recupera del episodio que sufrió el 30 de octubre en un partido de La Liga entre el Barcelona y el Alavés tuvo que salir por un dolor en el pecho.

Desde entonces, los fanáticos del fútbol estuvieron atentos a su estado de salud, ya que tiene una arritmia y por un tiempo no puede volver a las canchas. Si bien compartió escuetos mensajes en las redes sociales, el delantero habló por primera vez del tema.

En las últimas semanas se llegó a correr el rumor de que Agüero anunciaría su retiro definitivo del fútbol después de que la prensa española lanzara la noticia. Sin embargo, todavía no hay ni certezas ni confirmaciones acerca del futuro del argentino y por el momento intenta mantenerse optimista, según reseñó el diario La Nación.

“Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, publicó el futbolista en Twitter.

El Kun, con un poco más de serenidad, agradeció a quienes estuvieron pendientes por su estado de salud. “Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, mucha gente que me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias”.