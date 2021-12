México | Sergio Mayer desmiente detención por altercado con Javier Ceriani

Sergio Mayer ha estado envuelto en polémicas luego de la publicación del libro ‘Emma Coronel y las otras señoras del narco’, investigación periodística de Anabel Hernández en la que se han revelado presuntos nexos de diferentes personas de la política y los espectáculos con narcotraficantes.

Sergio no ha sido la excepción, ya que en la investigación se menciona que el exdiputado federal mantenía una amistad muy estrecha con Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como “La Barbie”, e incluso se señala que Issabela Camile y Priscila, esposa del narcotraficante, eran grandes amigas.

¿Cómo fue el altercado?

La noche de ayer, durante la Expo compositores 2021, el reportero de espectáculos Javier Ceriani le preguntó a Mayer por su relación con el narco, lo que terminó en un altercado, ya que el periodista comentó que Mayer no estaba dando la cara, lo que molestó a Sergio.

Cuando éste se alejó, Ceriani indicó que llamaría a la policía pues ese tipo de conductas no son aceptadas en Estados Unidos, además de grabar un vídeo mostrando dónde supuestamente se encontraba Mayer, para que las autoridades lo buscaran.

Sergio Mayer: ¿Cuál fue su reacción?

Esta mañana Sergio Mayer subió una serie de historias en Instagram para hablar sobre las acusaciones que le estaban haciendo, así como la discusión que tuvo con Ceriani durante la Expo compositores.

Sobre esto, indicó que no sabía de dónde venían las preguntas sobre una supuesta detención, ya que esto no era verdadero y él se encontraba tranquilo en camino al Aeropuerto para volver de Los Ángeles.

“Tranquilo después del evento de ayer, para los que me han preguntado si me iban a detener o que me detuvieron, no sé por qué habían dicho todo esto. Aquí andamos como siempre. Feliz de la vida, la verdad nos asiste y encantados nuevamente de saludarlos”, mencionó en una de sus historias.

Además de esto, el exdiputado finalizó pidiendo a todos sus seguidores que no le creyeran a todo lo que les dicen, ya que no siempre es verdad: “así que no se crean todas las cosas que circulan y dicen por ahí. Los quiero”.

Sergio Mayer además ha hablado sobre su relación con “La Barbie”, diciendo que no importaba si él lo conocía, mientras no hiciera nada fuera de la ley ni afectara a terceras personas.