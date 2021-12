Vasco inicia huelga de hambre en Caracas para exigir el pasaporte español

1320207

Caracas.- El ciudadano vasco Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) inició a una huelga de hambre este viernes 3 de noviembre frente al Consulado de España en Caracas, con el fin de exigir que se le otorgue el pasaporte español y se le permita presentar a su hijo venezolano ante el consulado para que goce de los derechos que le corresponden.

Guridi dirigió una carta al Cónsul General de España en Caracas, Juan José Buitrago, en la que recoge su petición. Contó a El Pitazo que acudió a la misión consular en septiembre de 2020 para solicitar el pasaporte y pagó la tasa correspondiente. Sin embargo, afirmó que a los cinco días funcionarios de seguridad del consulado se reunieron con él para informarle que no se le otorgaría el documento de identidad.

«Me dijeron que no me iban a dar nada porque yo lo quería para irme de Venezuela. Eso no es asunto de ellos, yo no tengo intenciones de irme. Quiero un documento que me identifique y quiero que le otorguen derechos a mi hijo de 13 años, que está en España con un estatus migratorio irregular», expresó.

Debido a que Guridi no posee documentos de identidad, no puede tener cuentas bancarias, líneas telefónicas, ni acceder a otros servicios que requieren su identificación. «Como no tengo tarjeta de débito tuve que conseguir el dinero del pasaporte en efectivo. Se quedaron estupefactos cuando llegué con todo ese dinero, pero era la única manera», dijo.

El Estado Español me condena y castiga sin juicio alguno a una vida en el limbo al margen de la sociedad, sin derechos, sin garantías y sin identidad. Asimismo se impide que pueda dotar de su identidad y derechos a mi hijo, al cual no puedo transmitirle los derechos como mi hijo pic.twitter.com/Sq6r1GWMzc — Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) November 13, 2021

Guridi sostuvo que es un exiliado político vasco. Afirmó que durante 2020 las requisitorias judiciales existentes contra él en España prescribieron o han sido archivadas, por lo que, a la fecha, aseguró que no existe ninguna reclamación judicial en el Estado Español contra su persona.

Contó que es un activista político de «la izquierda revolucionaria patriótica vasca», que debió abandonar su país en 2002 bajo una identidad sustituta luego de ser acusado de causar incendios y estragos. Por los hechos, indicó que fue privado de la libertad y fue víctima de torturas por parte de las fuerzas policiales españolas. «Todas son calumnias», afirmó.

Los giros del caso

Manifestó que está residenciado en Venezuela desde 2005; primero bajo su identidad sustituta hasta que fue detenido en 2013 por agentes de la Interpol con el fin de ser extraditado. Sin embargo, la extradición no se concretó. Indicó que el Gobierno venezolano de entonces, a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se hizo cargo de él y lo mantuvo «en situación de resguardo humanitario».

Tras dos meses en las instalaciones del Sebin, Guridi dijo que fue puesto en libertad sin documentos. Sin embargo, declaró que se le permitió permanecer en Venezuela. Solicitó el estatus de refugiado, pero hasta la actualidad no se le ha concedido, por lo que se mantiene como apátrida.

Guridi aseguró que el consulado no le otorga el pasaporte español ni le retorna el dinero que ya pagó como una medida de castigo por sus antecedentes penales. «Mi caso está archivado; no hay ninguna orden judicial en mi contra. Como no pueden hacer nada, utilizan un tema administrativo para castigarme. Su deber es identificar a todos los connacionales», expresó.

Guridi señaló además que su hijo lleva dos años residiendo en España de forma irregular, por lo que no puede obtener sus títulos de culminación académica ni acceder a otros servicios por no tener una identificación ni un estatus migratorio regular. «Necesito que se me dote de identidad y derechos, también a mi hijo. Todo esto lo hacen por venganza, por la decisión de hacerme daño a mi y a un niño venezolano de 13 años», afirmó.

Ante su denuncia, El Pitazo se puso en contacto con Juan José Buitrago, cónsul general de España en Venezuela, quien afirmó que Guridi posee una causa abierta en Francia, por lo que no se le puede emitir un pasaporte.

«Se le puede dar un salvoconducto con el que puede ir a España si lo desea, pero no podemos emitir un pasaporte hasta que arregle sus asuntos con la justicia. En cuanto a su hijo, no sabemos por qué no lo ha hecho; nosotros podemos inscribirlo siempre que se sigan los requisitos. Solo debe presentar el certificado de nacimiento del menor y un certificado de nacimiento del padre para verificar su nacionalidad española», explicó.

Anteriormente he hecho innumerables huelgas de hambre, huelgas de hambre y sed, encierros en celda…por peticiones políticas, reclamos siciales y por peticiones de condiciones de vida en prision…Ahora toca luchar por las garantías, los derechos y la identidad de mi hijo y mías pic.twitter.com/1mKeHqXZ2c — Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) December 3, 2021

Daniela CarrascoMigración