Chile | Solicitan pronunciamiento formal del alcalde de Antofagasta por presunta negativa de recepción de primera etapa de Playa la Chimba

Con el objetivo de obtener alguna formalidad frente a la presunta negativa del alcalde de Antofagasta para recepcionar la primera etapa de las obras de la nueva Caleta y Playa La Chimba, la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), envió un oficio a la municipalidad, según declaró el director regional de la DOP del MOP, Alfredo Hernández Collao.

La misiva enviada por el MOP tiene por objetivo convocar al edil y su equipo para trabajar el proceso de recepción municipal y lograr formalizar la entrega y operación de la caleta y la nueva playa, “ya que si bien el nuevo espacio público aún está perimetrado, el sector de la solanera (arena) ya está siendo utilizado por cientos de bañistas que aumentan los fines de semana y más aún con la llegada del verano” señaló Hernández, quien recalcó que esta situación es una real preocupación por la falta de supervisión ante las actividades de playa.

El municipio al no recepcionar, dejaría este nuevo espacio público sin manteción, ya que la Dirección de Obras Portuarias no tiene potestad administrativa para ello, porque es una unidad técnica que solo tiene la tarea de construir obras en el borde costero. “Si no hay recepción, la playa quedará al descuido sin cierre perimetral, sin cuidado de las áreas verdes, sin control ni mantención del alumbrado y tampoco habría servicio de retito de basura ni limpieza, y hasta sin resguardo para las personas”, sostuvo Hernández.

La autoridad mencionó que todas estas tareas de mantención las podría ejecutar el municipio mientras se terminan las etapas restantes, tal como ha sucedido con otros proyectos de playas artificiales en la región, en donde gracias al trabajo conjunto con los ediles, se lograron construir las playas El Trocadero y Paraíso en Antofagasta, y El Salitre y Covadonga en Tocopilla.

“Este es un tema bastante complejo y estamos trabajando con todas las entidades pertinentes para poder tener alternativas de solución ante la presunta negativa del alcalde de Antofagasta, según sus declaraciones en medios regionales”, enfatizó el director de la DOP.

Etapas

La autoridad regional del MOP detalló que para hacer posible este megaproyecto, se diseñó en tres etapas: la primera que ya está construida y que consideró la construcción de la playa y caleta por unos $6.000 millones, financiados gracias a una alianza público privada, entre Gobierno, Creo, BHP y Municipalidad.

La segunda y tercera etapa -correspondientes al acceso y obras complementarias (servicios higiénicos y más luminarias)- está programada su ejecución para mediados de 2022 con un presupuesto de $3.000 millones.

La autoridad ministerial recalcó que la planificación constructiva por etapas nació tras un convenio consensuado en 2015 entre el MOP, Gore, Fundación Minera Escondida, Creo Antofagasta y la municipalidad, entidad que volvió a comprometer su colaboración en 2019 con la firma del suministro eléctrico para las luminarias. “Ahora el nuevo alcalde está desconociendo lo que fue acordado con el municipio en diferentes administraciones anteriores”, sentenció el director de la DOP el MOP.