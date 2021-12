El tiro “imposible” que convirtió Stephen Curry se hizo viral

Los tiros “imposibles” se han convertido en la especialidad de Stephen Curry.

No hay lugar en toda la duela donde el armador estrella de los Golden State Warriors no pueda encestar el balón, da igual el momento del propio encuentro.

Este sábado se hizo viral una acción que realizó el #30 en el Chase Center.

Previo a su compromiso ante los San Antonio Spurs, donde perdieron 112-107, Curry apareció en la tribuna, recibió el balón desde uno de los pasillos del recinto, y desde ese punto, a una distancia considerable y lejos del mejor ángulo, embocó una canasta que sorprendió a todos los presentes.

Lo que para la gran mayoría, por no decir todos, es una maniobra “imposible” de concebir, para Steph parece un día más en la oficina.

Horas después respondió con otra gran actuación basada en sus 27 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, que terminaron siendo insuficientes para evitar la derrota de los Warriors.

La nueva y moderna NBA ha priorizado el tiro de tres puntos como una de las principales herramientas para competir por el título.

Bajo ese escenario, ahora los especialistas tienen un papel preponderante en el éxito de las 30 franquicias de la liga.

The Stephen Curry experience, summed up in a play.

🎥 @NBCSWarriors pic.twitter.com/NOsXD4ziNr

— The Athletic (@TheAthletic) December 5, 2021