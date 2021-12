Juramentado Gustavo Fernández como nuevo alcalde de San Francisco

En un acto llevado a cabo en la plaza Bolívar del municipio San Francisco, en la tarde de este sábado 4 de noviembre de 2021, fue juramentado Gustavo Fernández como el nuevo alcalde del municipio sureño, quien resultó electo con la mayoría de votos en las pasadas elecciones regionales.

La Juramentación tuvo como antesala una Eucaristía de Acción de Gracias, oficiada por el Presbítero Leonardo López Quintero, párroco de la Basílica Menor de San Francisco, conocida antiguamente como la Iglesia del Padre Vilchez, en dónde las melodiosas notas del coro musical de Niños Cantores del Zulia, se hicieron presentes para dar inicio a la celebración eucarística, a la cuál también asistieron autoridades de los diversos partidos políticos y el público en general.

Seguidamente, culminada la Eucaristía, el protocolo continuó con el inicio del acto de Juramentación encabezado por Ronald Prieto, presidente del Consejo Municipal de San Francisco, quien solicitó el cumplimiento de las leyes y las normas que amerita el cargo adquirido, por lo que Gustavo Fernández juró enfáticamente, cumplir con todos sus deberes Y no defraudar al pueblo Sanfranciscano.

En este sentido, Fernández en su primera alocución como Alcalde Juramentado, manifestó estar agradecido con Dios «por esta oportunidad de dirigir los destinos del municipio que me vió nacer , quiero agradecer a Manuel Rosales Guerrero por la confianza que sembró en nosotros en San Francisco, dejando una huella imborrable en el Zulia» aseveró.

A su vez, indicó que tiene un gran compromiso con el municipio, ya que se encuentra en una profunda crisis, por lo cual afirmó que no tendrá descanso hasta resolver la problemática que envuelve a todos los sectores. » Cuando uno se pasea por las calles y ve la precariedad, la oscurana, la carencia de servicios básicos, concluimos que algo debemos hacer, cuenten conmigo no los voy a defraudar», indicó Fernández.

Por último, el burgomaestre del municipio sureño, aseguró que quien le teme a Dios trabaja para el bien, » no me siento solo, el pueblo de San Francisco me acompaña, tenemos que hacer a un lado los intereses subalternos y mirar hacia el futuro para luchar por el municipio que todos queremos» , culminó.

Nota de Prensa