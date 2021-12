Lo del Lago de Maracaibo es la «crónica de una muerte anunciada» por su contaminación: Biólogo

Frank Müller-Karger, biólogo encargado de analizar las últimas fotos que sacó la NASA de la contaminación en el Lago de Maracaibo, alertó que la situación allí refleja una verdad y es que se trata de la «crónica de una muerte anunciada» ya que el «paciente no tiene forma de recuperarse».

«Lo que vemos en las imágenes satelitales es petróleo. No hay ninguna duda. No cabe ninguna duda. Y es crónico. Es casi a diario. Lo que pasa con el Lago de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que el paciente no tiene forma de recuperarse», advirtió en entrevista a Voz de América.

Entre tanto Eduardo Klein, un gran experto en materia y profesor asociado del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, ha denunciado tal situación dramática por varios años.

«Hay fallas en la infraestructura petrolera, fugas en oleoductos, submarinos (…) Uno en particular, que he estado siguiendo, se ha roto seis veces en los últimos 14 meses. Hay una falta de capacidad técnica y gerencial evidente», reveló

