Maduro transfiere a Gobernación de Anzoátegui control de nueve empresas estatales

El presidente Nicolás Maduro, firmó este viernes un decreto para que nueve instituciones de Anzoátegui, sean dirigidas de forma directa por la Gobernación de la entidad.

Desde el estado Anzoátegui, durante el acto de juramentación del gobernador electo, Luis José Marcano, el jefe de Estado detalló que estas instituciones son: Cordagro, Copesca, Planta de Mortero de Barcelona, el puerto comercial Eulalia Buroz de Puerto La Cruz, las plantas de Aragua de Barcelona (Harina de Aragua y Lácteos de Aragua), la planta de Sábila de Barcelona, la Planta de Almidón de El Tigre y las alianzas estratégicas del complejo de fábricas de fábricas de Anaco.

Maduro ordenó la rehabilitación integral de las 239 escuelas, que están bajo la administración de la Gobernación, así como ordenó la recuperación del Hospital Universitario Dr. Luis Razzetti de Barcelona y del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, ubicado en El Tigre.

La recuperación de los hospitales, detalló el mandatario venezolano, estarán enfocadas en las terapias intensivas, quirófanos, ascensores, sistemas de bombeos de agua, climatización, entre otras áreas.

Culminación de obras

Durante la actividad, el presidente Maduro instruyó la culminación de las obras del Terminal de Transporte Terrestre Metropolitano de Barcelona y de la sede la Orquesta Sinfónica de Clarines.

“Quiero entregarle gobernador, no solo mi abrazo, no solo mi apoyo humano, espiritual y moral, sino que quiero que sepa el estado Anzoátegui que me resteo con este estado y vamos a recuperarlo”, enfatizó.

Para la recuperación de las vías de tránsito, el Mandatario Nacional instruyó la entrega, de forma inmediata, de 50.000 toneladas de asfalto, procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), según publica Últimas Noticias.

