Rafael Ramírez: Solidaridad con Argenis Chávez y revocatorio para Maduro

El exministro chavista Rafael Ramírez salió este domingo en defensa de Argenis Chávez y la familia Chávez, luego de que Nicolás Maduro anunciara que será otro el candidato del Psuv para las elecciones especial del 9 de enero.

Estas elecciones ocurren luego de que el candidato opositor Freddy Superlano ganara los comicios de gobernador en Barinas el pasado 21N pero fuera inhabilitado de manera express por la Contraloría y el TSJ.

Ramírez, quien está siendo investigado por supuestos hechos de corrupción y vive en el exilio, dice: » Maduro arremetió contra el gobernador de Barinas, Argenis Chávez, para achacarle a él la culpa de la debacle del chavismo en el Estado natal del Presidente Chávez al acusarlo de no haber estado a la altura de su responsabilidad como gobernador.

Es la acostumbrada táctica de Maduro, evadir la responsabilidad que tiene en la grave crisis política, económica y social del país, así como en la destrucción del legado y obra del presidente Chávez».

A continuación el texto completo:

En mi artículo de hoy hago referencia a lo que sucede en el estado Barinas y los elementos que desnudan la actuación del madurismo, así como la profunda fractura que ha provocado en el seno del chavismo. Maduro arremetió contra el gobernador de Barinas, Argenis Chávez, para achacarle a él la culpa de la debacle del chavismo en el Estado natal del Presidente Chávez al acusarlo de no haber estado a la altura de su responsabilidad como gobernador.

Es la acostumbrada táctica de Maduro: evadir la responsabilidad que tiene en la grave crisis política, económica y social del país, así como en la destrucción del legado y obra del presidente Chávez. En su reclamo Maduro habla como si él no tuviese nada que ver en el colapso de la economía, la pobreza generalizada y el caos en el que está sumida Venezuela. Maduro se lava las manos.

Todo ha sido muy irregular: la revisión de los resultados luego de haber anunciado como ganador a Argenis Chávez en el primer boletín; la actuación del Plan República –reteniendo las actas de totalización de votos, al mejor estilo adeco–; la sentencia de la sala electoral del TSJ –extralimitándose en sus atribuciones al desconocer el propio indulto de Maduro a Superlano– desenmascararon la falta de transparencia del proceso electoral y la ausencia del Estado de Derecho en el país y la falta de independencia de los poderes públicos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya denunciaba, en su primer comunicado respecto al desarrollo de las elecciones, «la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de derecho», de inmediato fueron acusados de “espía” por Maduro, y expulsados del país.

Ahora el nuevo candidato será nombrado “a dedo” por Maduro, pues, según él, Argenis Chavéz no sería capaz de derrotar ni a Superlano ni a su esposa, por ello necesita colocar a “otro” candidato y sacarse de encima al hermano del presidente Chávez.

A este atropello e imposición respondió Argenis Chávez en solitario con un modesto tuit, sin nadie que lo acompañara, ni siquiera su hermano Adán, actual embajador en Cuba, salió al frente para sacar la cara por los Chávez en el Estado natal del presidente Chávez, su hermano.

Existen fuertes incongruencias entre el discurso y las acciones del madurismo en relación al caso de Barinas, las cuales nos permiten hacer otra reflexión: si Argenis Chávez no perdió en Barinas, entonces ¿por qué lo hacen renunciar?, y si lo hacen renunciar porque no es capaz de defender a la Revolución en el Estado, entonces ¿por qué no renuncia Maduro, incapaz de defender la Revolución en el país?

Las mismas razones que esgrime el madurismo para obligar a renunciar al gobernador Argenis Chávez son aún más válidas para obligar a renunciar a Nicolás Maduro a la presidencia, o para revocarlo.

Al haber abandonado y traicionado el camino de Chávez, Maduro se convirtió en mayor enemigo del pueblo, en su verdugo, en el Herodes de la Revolución Bolivariana y su permanencia en el poder abrirá –tarde o temprano–. Por eso insisto: a Maduro ¡Hay que revocarlo!

Vaya toda mi solidaridad con Argenis Chávez y demás miembros de la familia Chávez. Tenemos que hacer una profunda reflexión política sobre todo esto y asumir de manera impostergable, urgente, la recuperación del legado de Chávez, la esencia del chavismo radical, revolucionario, socialista, y profundamente humano, para salir de Maduro e iniciar la reconstrucción de la Patria, antes de que sea demasiado tarde. ¡Volvamos al camino de Chávez!

Con Chávez Siempre, ¡Venceremos!