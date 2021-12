Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 5 al 11 de diciembre de 2021

ARIES

Palabra clave: Protección

Número de suerte: 3870

Entras en unos días en los que los astros te ayudarán en dos direcciones: 1. A manejarte con la habilidad práctica y el sentido común y 2. Podrás escuchar tu voz interior y tendrás una intuición muy aguda. Presta atención a lo que estás deseando y enfócate en lo que quieres conseguir. Buena semana para hacer prácticas basadas en la ley de atracción. Contacto con una persona espiritual. Hecho curioso con marca o identificación de una camisa. Contacto con personas de poder económico. Nueva relación. Recibes un regalo. Acontecimiento positivo con una mujer que trae prosperidad. Analizas si algo te conviene.

SALUD: Malestar en la cara.

DINERO: Nadie vale lo que tú. Nuevo empredimiento para tu evolución. Cuidado con los horarios. Asunto pendiente con el gobierno.

AMOR: Tendrás fuerza para seguir adelante. Tema sobre una niña o adolescente. Un cumpleaños o reunión muy amena. Los viejos sentimientos negativos comienzan a sanar. Transición importante en tu vida.

PAREJAS: Los momentos felices comienzan a fluir. Momento especial en feria o en una calle llena de gente. Acuérdate que Dios dijo: «Ayúdate que yo te ayudaré. Tema de dinero influye en la pareja.

SOLTEROS: Lo mejor será que te enfoques en planificar tus asuntos de forma cuidadosa. Decides romper con alguien o cambiarte de lugar.

MUJER: Necesidad de descansar. Período de una excesiva fatiga. Estas asumiendo más responsabilidades de las que puedes. Atención con el peso. Hecho curioso con algo que se rompe. Contacto con persona que habla portugués.

HOMBRE: Recoges lo que sembraste. Nuevas reflexiones. Te libras de un hombre que te incomoda. No permitas que la rabia te nuble la razón.

CONSEJO: En lugar de centrarse en lo que te hizo enfurecer, trabaja en la solución del problema en cuestión. Cierra la puerta. Recuerda que el enfado no soluciona nada.

TAURO

Palabra clave: Brillo

Número de suerte: 0117

El presente exigirá de ti mucha voluntad para decidir y ordenar tu propia conducta y los próximos pasos que debes dar. Algo con la imagen de un sol llama tu atención. Logras algo importante antes de terminar la semana. Debes confiar un poco más en los que están contigo apoyándote y delegar. Una situación importante se concreta para iniciar una nueva actividad o estudio. Crecimiento espiritual necesario. Sitios para culto y adoración. Mujer de ojos verdes o azules, de gran corazón, te brindará su apoyo. Zapatos nuevos.

SALUD: Descansar, reposar, que tengas tus horas convenientes para el buen dormir te hará bien.

DINERO: Mucha movilidad y entusiasmo. Colocarte una cinta roja en la mano izquierda te trae prosperidad. Finalizacion de un proceso. Evolución y cosecha con buenas ganancias.

AMOR: El inicio de una nueva época con renovación emocional, puede ser que empieces una nueva vida con cambios evidentes o que ese cambio sea interno. Ya sabes que la felicidad está dentro de ti.

PAREJAS: Hay algo que analizar, quizás es el momento de cerrar ciclos. Un viaje o traslado será un punto importante. Algo nuevo y positivo sucederá.

SOLTEROS: Deberás evaluar realmente qué es lo que quieres para definir hacia dónde ir en el futuro. Viajes, alegrías. Madre que necesita de ti.

MUJER: Ráfaga de inspiración. Llegada de buenas noticias. Un arrepentimiento inesperado de un hombre te hará dudar sin es verdadero. Hecho curioso con un bizcocho o una caja de Donald. Te ocupas de tus pies o te interesas por unos zapatos.

HOMBRE: Sentirás que has ganado más confianza en ti mismo. Debes disfrutar y gozar más de la vida. El dinero fluirá. Decepción por una mujer cercana. Un experto o asesor te abrirá los ojos. Amor platónico.

CONSEJO: Dirás a Dios: «Que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino». Entrégate a la Fuente suprema de todos los bienes.

La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones.

GÉMINIS

Cambios

Número de suerte: 1320

Vas detrás de un cambio, y todo sucederá dependiendo de si algunas normas o reglas se respetan. Los temas vinculados a

«una verdad» serán prioridad. Se tendrá que probar con hechos y no con palabras un asunto importante. Hecho curioso con temores que se hacen conscientes. Asuntos legales o verificación de unos datos. Cena con tema navideño. Un problema con un periodista.

Te ocupas de tu físico y de mejorarlo. Interés en temas espirituales y transformación interior. Asunto con unas llaves. Episodio entrando a un pequeño local comercial. Algo con un custodio o policía. Te esconderás para que no te vean. Durante unas compras en un mercado o automercado verás algo que llamará tu atención. Renovación de documentos vencidos.

SALUD: Atención con la memoria.

TRABAJO Una acusación o trampa que se logra comprobar. Cambios en una estrategia o implementaron de un nuevo sistema operativo logra hacer avanzar los proyectos. Entrevista para escoger a alguien.

AMOR: Te ocupas de un familiar. Alguien te pide ayuda o dinero para poder ir a un lugar. Te invitan a ser parte de una recolecta para ayudar a unas personas. Acuerdos entre hermanos por dinero. Interés en un libro.

PAREJAS: Algo ha cambiado, resurgen inquietudes por la interferencia de una persona del pasado. Cambio de lugar que influye en una decisión. Compleja situación después de venir de otro lugar. Un viaje importante.

SOLTEROS: Apoyas y escuchas los problemas y quejas de una persona allegada. Tomarás tus cosas y te irás a otro lugar o harás cambios en tu habitacion. Interés en comprar una camisa o franela con logo especial.

MUJER: Te pones de acuerdo con alguien y por esta razón harás una averiguación sobre un tema. Asunto con una partida de nacimiento Molestia visual. Noticias sobre un tío muy mayor. Plan de realizar un viaje.

HOMBRE: Te encuentras muy sensible. Nostalgia por el pasado. Un gran amigo de la infancia o juventud reaparece. Asunto con un carro. Negocio con monedas virtuales. Un regalo en especias. Pasas unos días fuera de casa. Necesitas espacio.

CONSEJO; La paz interior a veces depende de dejar ir.

CÁNCER

Palabra clave: Sonrisa.

Números de suerte: 4598

Generalmente eres más reservado/a en tus acciones y sólo revelas tus planes y acciones a seguir si hay una buena razón, mantén esa línea. Tu gran fuerza de voluntad, junto con el autocontrol y el enfoque de tu signo cuando esta concentrado, puede hacer que tus relaciones sean más duraderas y la conclusión de objetivos tenga un enfoque más profundo y permanente. Hecho curioso con dulces que vienen en empaques navideños. No te gusta sentirte forzado/a a la sumisión o a la servidumbre, libérate.

SALUD: Molestias visuales.

DINERO: La tendencia es mantener amigos y enemigos en el grupo con el que mantienes contacto constante. Un dicho que puede encajar perfectamente es “mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca”.

AMOR: Te sentirás muy sensual en tu vida íntima si logras sentirte en un espacio seguro. Una persona mayor que tú te atraerá.

PAREJAS: Cautela, reserva y seriedad. Leal a la relación en la buenas y en las malas, por ahora.

SOLTEROS: No estarás interesado/a en relaciones superficiales. Soledad, algo que termina generando curiosidad por parte de los demás y puede ser una fuente de atracción.

MUJER: Persona de poder que te busca para que le hagas un trabajo. Aléjate de una mujer con mal aspecto durante un traslado en vehículo. Cena navideña. Cuando realmente quieres algo, generalmente eres bastante unilateral y casi obsesionado/a. El amor y el deseo.

HOMBRE: Aprende a cocinar, siempre será necesario en tu vida. Tiendes a ser meticuloso cuando vas a realizar algo que deseas. Hábitos que son demasiado mundanos o moralmente cuestionables, cuidado. Deseo poderoso e intenso, la sensualidad despierta tiende a estar a flor de piel con la influencia presente.

CONSEJO: La presunción no sirve de nada. Las personas más poderosas suelen ser las más sencillas.

LEO

Palabra clave: Fe

Números de suerte: 1258

No es que sea una posición ilógica por estar distante de tu hogar o sin contacto familiar, simplemente no te gustará preocuparte por cosas muy triviales, por las banalidades en las que la mayoría de las personas con diferentes posiciones se enfocan en sus vidas diarias. Ideas casi proféticas. Dices exactamente lo que piensas acerca de algo. Exiges libertad intelectual o de acción, pero tus ideas rara vez difieren de los conceptos tradicionales o de la moral social actual, atrévete a marcar la diferencia.

SALUD: Pendiente de la salud bucal.

DINERO: Es necesario al menos escuchar más a las personas que te rodean. Enseñas de una manera más agradable o efectiva a quien no sabe.

AMOR: Mente amplia, filosófica y positiva. Alegría después del dolor y la transformación. La mirada más allá de las limitaciones terrenales y en donde comienza a jugar un papel fundamental la fe.

PAREJAS: Cuando surgen conflictos, prefieren resolver cualquier problema para evitar una separación y, a veces, no dejan que sus parejas realmente sepan cuánto les importa. Debes ser más comunicativo/a

SOLTEROS: Sermones y opiniones extensas sobre cosas que parecen obvias. Intentando la tolerancia.

MUJER: Especialmente incómoda con las dependencias emocionales. Relajarse más, divertirte y jugar algunas veces es parte de nuestra vida y es perfectamente normal, además de que es algo que te hace mucho bien. Hecho curioso con vajilla navideña.

HOMBRE: No deberás perder la compostura y tratar las discusiones por venir valorando el respeto mutuo.

CONSEJO: No existe persona más atractiva que aquella que lucha por cumplir sus sueños

VIRGO

Palabra clave: Inicio

Números de suerte: 1251

Se cierra una puerta pero se te abren otras, vienen días en los que deberás tomar decisiones rápidas. Debes escuchar lo que te ofrecen. Sientes que las cosas no avanzan. Conserva la calma en conversaciones o reunión. Nuevas relaciones. Una mujer que inicia un trabajo contigo y te ayuda. Una amistad que te apoya en un problema y a la vez se comporta de manera absorbente.

SALUD: Dolores por mala.postura.

DINERO: Un sentimiento de ambición que te resulta reconfortante. A menudo te esfuerzas por sentirse importante y reconocido por tus logros.

AMOR: Sensible a las heridas.Aunque tienes emociones complejas bajo la superficie, tiendes a mantener la cabeza fría. Serás visto/a como una persona estable.

PAREJAS: No deben correr riesgos excesivos y buscar más protección y solidez en sus acciones, ya que esto puede brindarles una mayor seguridad emocional.

SOLTEROS: Gran aprecio por lo real, por lo práctico y tangible. Emociones sólidas y bien ancladas en la realidad, así como un mayor deseo de tener la sensación de tener el control y de emprender objetivos más prácticos y realistas.

MUJER: Te sentirás confundida acerca de una decisión que debes tomar. Opciones varias. Deberás tomar en cuenta tanto los daños colaterales implicados en una acción como el enfoque que debes mantener para lograr un objetivo y equilibrar las dos cosas. No construyas castillos en el aire.

HOMBRE: Un gran sueño, una intuición psíquica, tal vez una corazonada.

CONSEJO: Presta más atención a la vida y menos a lo virtual.

LIBRA

Palabra clave: Finanzas

Números de suerte: 0746

Trabajando duro en búsqueda de ganancias materiales. Sentirás que no te comprenden en tu casa/relaciones afectivas, pero la verdad es que ni tú mismo lo haces a veces. Algunas reacciones excesivas. Necesitas que se ocupen más de tí. Semana en la que resuelves algunas cosas pendientes. Pidiendo o llamando la atención. Se cierran unas puertas pero se abren otras. Cuídate de caídas y resbalones. Sentimientos variables y mucha sensibilidad psíquica, cuidado con creerte todo lo que percibes.

SALUD: Dolencias en la espalda. Situación en un pié que deberás atender.

DINERO: Entra un dinero y cancelas una deuda. Lo suficiente para pagar pero no para darte ese gusto que aún debe esperar unas dos o tres semanas más.

AMOR: Mientras más claros tus sentimientos menos te meterás en problemas. Dedicación a una persona que no es recíproca, ahora se equilibran las cosas.

PAREJAS: Personas emprendedoras y de buenos sentimientos le traen felicidad a tu pareja. Se recomponen relaciones y contactos.

SOLTEROS: Demasiado encierro, rompe con eso. Buscarás tu beneficio y lo lograrás. Aunque estén juntos como amigos tratarás de entrar en ese territorio prohibido, pero ya conoces el guión. Deberás balancear muy bien tu presupuesto.

MUJER: Algunas dificultades para mantener los ahorros intactos. Roces e incomodidad pero las cosas se equilibran poco a poco y semana tras semana. Pensando en algo que tiene que ver con platos, recetas o comida para navidad. Deberás manejar con eficacia tu dinero.

HOMBRE: Preocupaciones por tu seguridad y situación financiera. Deberás actuar un poco más independientemente, un poco más por tu cuenta. Decisiones que no pueden depender de otros. Necesidades afectivas o de comprensión. Horas extras. Evita discusiones con subalternos.

CONSEJO: Actúa con seguridad y firmeza, invoca el orden divino.

ESCORPIO

Palabra clave: Sostenerte

Números de suerte: 4594

Algunos altibajos a pesar que intentas salir airoso de retos y contiendas, balance positivo al final de mes. Puedes descubrir por éstos días lo que te sucedió con esa persona que amas, en vidas pasadas. Mujer rubia, de mirada dulce, acercamiento positivo. Luego de empujar con fuerza un proyecto hasta agotarte, bien vale la pena tomarte un par de días para repotenciarte y continuar.

SALUD: Se te aconseja que no termines el año sin darte un masaje o al menos, un baño con sales aromáticas, esencias y pétalos de flores. Uso de la aromaterapia.

DINERO: Adaptándote a las nuevas realidades. Firmas y asociaciones que traen alegrías pero también expectativas. Un compañero de trabajo te gasta una broma de mal gusto.

AMOR: Un tema de entrega vs reserva, de apertura vs timidez. Cuidas tu imagen y apariencia frente a alguien que quiere aproximarse a tu corazón.

PAREJAS: Algo sucede positivo para la relación. Se activará el apoyo mutuo o se hablará de ello. Reencuentro. Estrechando el vínculo.

SOLTEROS: Dificultad para ponerte de acuerdo con alguien que te es muy útil para el logro de un objetivo. Cuidado con préstamos que te dan bajo presión. Se ríen de tí, de una torpeza o equivocación.

MUJER: Hecho curioso con un hombre de cabello largo. Algunos gastos ponen en tensión una relación laboral o sentimental. Planeando encontrarte con una amiga pero no se dá la ocasión. Amores ocultos que salen a la luz. Tendrás que planear el futuro y/o futuras acciones. Cultiva tu belleza y paz interior. Un hombre recién conocido te hace una propuesta interesante.

HOMBRE: Deberás ser más selectivo. Firmas o acuerdos con alegrías. Muy pendiente de la evolución de una amistad. No dudes del cariño que te demuestran con hechos. Atrévete a un nuevo look para Diciembre, vé pensándolo. Te preguntas qué hacer con uno de tus hijos. Gozarás de una buena dosis de afecto hacia el final de la semana.

CONSEJO: Cree más en la amistad y menos en las complicidades ocasionales, no cambies una cosa por la otra, no vale la pena.

SAGITARIO

Palabra clave: Economizar

Números de suerte: 1257

Ver materializados algunos de tus sueños requiere de paciencia y persistencia. Algo con el número 35. Haciendo planes para el año entrante que incluirán pareja y familia, en ese orden. Se perfila una situación próxima que incluye adquisición de bienes inmuebles y mayor seguridad. Los problemas con tu presupuesto serán superados después de la primera quincena de este mes. Pasándola bien entre amigos. Después de celebrar tu cumpleaños estarás más relajado. Balanceas tu presupuesto.

SALUD: Un buen resultado en los exámenes.

DINERO: Una cierta codicia podría cegarte momentáneamente cuando más tienes que pensar y ver las cosas con claridad. Muy buenas evaluaciones, excelentes resultados.

AMOR: Tendencia a relacionarte con personas extranjeras. Cuando te pidan guardar un secreto, hazlo. Las acciones valen más que las palabras.

PAREJAS: Evita agresiones o juegos de palabras que se puedan utilizar luego en tu contra. No ofender a los más queridos y cercanos afectos que se relacionan con tu pareja. Alegrías en sitio natural, relax.

SOLTEROS: Te felicitan por una labor bien realizada. Gracias al orden obtienes progreso. Buen momento para planificar a mediano-corto plazo.

MUJER: Cambios que pueden ser cruciales o repercutir en los primeros meses del año venidero. Gastos por imprevistos podrían desequilibrarte, cuidado. Desafíos decembrinos, deberás hacer que éstos resulten positivos con todo tu esfuerzo y concentración. Un vestidito o conjunto rojo muy llamativo. Mensajes amorosos. Algunos retrasos en los pagos.

HOMBRE: Plan para mejorar. Dulce influencia planetaria favorecerá la reparación de algunas eventualidades familiares. Deseas componer o acomodar algo en casa, de esas cosas que pospones, resuélvete de una vez, actúa.

CONSEJO: Tu humor y el tono de tus palabras serán clave a la hora de fortalecer vínculos que te interesan.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Trabajo

Números de suerte: 1093

No te inhibirás de decir las cosas tal como las sientes, eso tiene sus pro y sus contras. Deja de criticar y actúa. El sentimiento de que falta algo. Detrás de un cobro, a la expectativa pero no pierdas energía, enfócate en otros asuntos que pueden requerir mucho de tu atención. Una sensación de restricción porque no puedes cumplir tus deseos por ahora. Disolución de una sociedad o un cambio de tareas para que las cosas funcionen. Una mujer de cabello negro te brinda una excusa.

SALUD: Fluctuaciones, a veces con mucha energía, otras con muy poca.

DINERO: La finalización de una etapa y el comienzo de otra. Productividad. Tras la búsqueda del confort. Te pedirá ayuda hasta el que menos esperas.

AMOR: No temas, lo que esta escrito que suceda siempre será para tu bien, paciencia. Dejar de ser intolerante te ayudará grandemente. Reencontrándote con el amor.

PAREJAS: Tratando de recuperar el piso después de un sacudón. Esperando que tu pareja no se afecte por tus errores. Un hogar seguro y feliz brilla y te analtece.

SOLTEROS: Prepara unos días de vacaciones desde ya. Posible romance. Mudanzas o «movimientos estratégicos» pendientes. Asistes a una ceremonia o reunión especial, invitación o boda. Hecho curioso con pared de ladrillos.

MUJER: Una actividad creativa esta funcionando bien. Los resultados iniciales de un esfuerzo que te ha mantenido ocupada los verás en el transcurso del primer trimestre del año entrante. Un compartir especial. Un compromiso serio y positivo. Una amiga, positiva tóxica, muy linda y extrovertida, tratará de convencerte de algo que nada que ver.

HOMBRE: Tiempo para estar activo, ya vendrá el descanso que te retribuya la dura tarea. Una empresa o acción decidida está por comenzar, será exitosa. Desarrollos y logros, algunos pequeños, otros grandes. Cuentas con un pago.

CONSEJO: Si tu estas bien, todos los demás lo estarán. Orden y equilibrio para que todo funcione a tu alrededor, no trates de cambiar a nadie, cambia tu.

ACUARIO

Palabra clave: Interés

Números de suerte: 4460

Un sentimiento de impotencia ante el cumplimiento de una meta sólo puede funcionar como resorte para impulsarte a nuevas alturas. Esperas una recuperación rápida para hacer una inversión de último momento. Alguien cercano a ti vas a ver un poco fuera de control. Necesitas rodearte de personas que te transmitan vitalidad y/o buenas vibras, bien lejos con los pavosos. No fallarán tus talentos naturales, utilízalos. Si lo analizas mucho no lo haces. Dependencia de una mujer para que te de su aprobación o visto bueno.

SALUD: Recuperación y vitalidad.

DINERO: Necesitas confiar en alguien de quien justamente desconfías. Canalizas tu energía positivamente. Utilizas el instinto.

AMOR: Diplomacia y tacto para que logres realizar tus planes decembrinos llevando a tus afectos a tu terreno, habilidad para hacer se cumpla tu voluntad.

PAREJAS: Siguiendo un proyecto establecido, las normas del juego, sólo para darte cuenta que vale la pena saltarte algunas reglas.

SOLTEROS: Adviertes una mayor sensibilidad. Registras un lugar de arriba a abajo para encontrar algo. Te encomiendan una misión o labor que te compromete.

MUJER: Formas sutiles de manipulación. Alguien simula bajo la apariencia de una opinión una broma muy pesada. Rompiendo con algunas creencias tradicionales. Posiblemente le pongas límites a tu mamá, papá o jefe. Nuevas formas de sentirte bien o de verte coqueta.

HOMBRE: Temas interesantes acerca de átomos o el sistema solar, el microcosmos y el macrocosmos. Organizas un complot o estas a la espera de una señal para tomar una acción en contra de alguien o simplemente, para tener una conversación importante. Una mujer y un niño ocuparán tu mente.

CONSEJO: Elige ser en tu vida el creador y dueño de tu propio camino.

PISCIS

Palabra clave: Reanimación

Números de suerte: 6521

Aunque las cosas no te salieron como querías la semana pasada y enfrentaste limitaciones y pruebas, debes saber que hay una magia fluyendo en el universo para ti. Afinidad con cristales de cuarzo rosado por esta semana. Algunas complicaciones de sueño que sólo puedes vencer durmiendo adecuadamente. Dependiendo de otras personas para cumplir con tus planes. Evaluando tu situación, expectativas y lapsos para realizar un sueño.

SALUD: Puedes estar sintiéndote un poco débil, deberás descansar las horas convenientes pero también, deberás tener esparcimiento y distracciones que te hagan sonreír.

DINERO: Contabas con un dinero que no llegó, pero llegará. Para progresar debes superar autodudas y temores. No te enganches, suelta, deja fluir, permite que las cosas ocurran.

AMOR: Interés en sentir que estás en equilibrio y que puedes dinamizar el amor y la amistad. Vuelves al control después del descontrol, a la claridad después del nubarrón.

PAREJAS: La líbido puesta en los proyectos pero ahora hay espacios para tu complacencia, inténtalo. Tal vez venzas algunas limitaciones y sanes. Canalizando positivamente tu don de gente.

SOLTEROS: Fuertes deseos repentinos podrían nublar tu juicio. Una combinación de rojo y gris, otra de blanco y verde. Un curandero o chamán llamará tu atención por sus gestos y/o movimientos.

MUJER: Superas la depresión enfocándote en lo que en realidad es importante. Inseguridad que te puede desequilibrar pero no dejes de ver las cosas positivas que también te pasan. Midiéndote ropa, mirándote al espejo. Notarás que te quejaste en vano respecto de un asunto que te preocupó. Si no se dá de una forma se dará de otra, adaptarse, ser como el agua. Despertando, no puedes ser tan ingenua.

HOMBRE: Probando vestuario. Coquetería masculina. Una posible conquista. Lamentaciones por algo que no sale como quieres pero que, de todas formas, es realizable y lo sabes. Una voz interior te indicará el camino.

CONSEJO: Distinguirás entre lo banal y lo real, lo virtual y lo tangible, pero a la vez, lo efímero y lo eterno.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial