Cicpc te dice qué hacer si eres víctima de un hacker de Whatsapp

1322016

El propio cliente de Whatsapp es el único que tiene el poder en sus manos para frenar la incidencia de robos de cuentas en esta aplicación.

Funcionarios adscritos a la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), recomendaron estar bien atentos ante solicitudes de códigos de seguridad de parte de supuestos amigos.

Durante una entrevista en el programa Vanguardia Informática (@vanguardiainformatica en Instagram), transmitido por el Cicpc el pasado 19 de noviembre, la detective jefe Bárbara Ángulo, detalló que son incontables la cantidad de denuncias de este tipo que reciben en su despacho.

Durante la transmisión, ofreció una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de los cyberdelincuentes, que fueron recopiladas por El Pitazo:

1. La gente dice: no sé por qué me robaron el Whatsapp. Y lo que sucedió fue que “María”, la amiga de toda la vida les envió un mensaje asegurándole que a su teléfono llegó un código que les pertenece. Sin leer las advertencias del mensaje que hablan sobre no compartir los datos con nadie, lo que hacen muchas víctimas es reenviarlo.

2. Luego de cometido este hecho, que a veces sucede con Gabriela, José, Carolina o cualquier conocido que ha sido previamente hackeado, transcurren algunos minutos y al intentar ingresar al Whatsapp, les aparece una notificación advirtiendo que ya no pueden acceder a la cuenta que usan para comunicarse con todo el que les rodea.

3. El siguiente error que cometen es: llamar a la compañía telefónica para suspender el número. La equivocación está en anular el canal de comunicación que tienen con sus contactos para advertirles que fueron hackeados. Hay que recordar que aunque se suspenda el número, el Whatsapp puede seguir operativo a través de una red WiFi. Por favor no bloqueen su línea telefónica.

4. Lo correcto sería ingresar al correo electrónico [email protected]. Allí debes enviar tu número telefónico, incluyendo el código internacional, dirección de correo electrónico, confirmación de éste y el mensaje en el que detallarás lo sucedido. Al confirmar la denuncia, Whatsapp bloqueará la cuenta.

5. Posterior a este paso, la aplicación te enviará un mensaje a tu número personal con un nuevo código para recuperar tu cuenta.

Para ampliar los métodos de prevención, la División contra Delitos Informáticos puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected] para formular cualquier tipo de denuncia o solicitar información.

Durante el programa se detalló además que se han registrado detenidos e identificado a otros delincuentes, procedimientos que se han llevado a cabo gracias a la oportuna denuncia.

Glorimar FernándezSucesos