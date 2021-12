El hijo no reconocido de El Puma José Luis Rodriguez rompió el silencio

«El Puma Junior» le envió un contundente mensaje a su padre en búsqueda de paz

No cabe duda que José Luis Rodríguez «El Puma» sigue dando de qué hablar con respecto a la relación con sus hijos, y es que además de Lilibeth Morillo, Liliana y Génesis Rodríguez no son las únicas hijas distanciadas del intérprete. Juan José Rodríguez «El Puma Jr» es el hijo varón no reconocido que cuenta con el talento musical y además, el físico que heredó de su padre. Cabe mencionar que fue un tío llamado Osvaldo Rodríguez quienle dio el apellido a Juan.

Recientemente durante la transmisión del programa Hoy, se difundieros las palabras por parte del hijo del cantante hacia su padre en un mensaje, explicando que deseaba la reconciliación y la paz entre ambos. Aseguró que extrañaba aquellos momentos familiares en el que se reunían para recibir el año nuevo «con el mismo sentir».

“Reconciliación, unión, paz, porque no nos vamos a llevar nada” escribió El Puma Jr en el mensaje para José Luis.

A pesar de que hasta el momento no ha recibido respuestas por parte de su progenitor, Juan ha demostrado que para él lo más importante es mantener la paz y unión vigente, por lo que no perderá la esperanza de reecontrarse con su padre.

por Gossipvzla

