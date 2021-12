“Es muy duro ser suplente, soy muy competitivo”

Nunca es fácil para un jugador que estuvo en el Juego de Estrellas perder protagonismo.

Ese es el duro escenario que está viviendo Kemba Walker apenas unos meses después de haber llegado como flamante refuerzo a los Knicks.

Sus primeras semanas en Nueva York han estado lejos de ser las esperadas, pero confía en darle la vuelta a su situación lo antes posible.

“Ante todo soy un jugador de equipo”, manifestó el #8.

“Obviamente es duro porque soy un competidor y amo el baloncesto. Pero al fin y al cabo soy profesional. Respeto a Thibs y la decisión que ha tomado”, manifestó el armador con cierta frustración.

Aunque no es ni cerca el escenario que se imaginaba cuando firmó proveniente de Boston, Walker tiene claro que “esto no se trata de mí, sino de lo que es mejor para el equipo”.

«I could be pissed, but at the end of the day there are some young guys here who look up to me. Maybe I can be a role model. I love being around my teammates and I’m going to cheer them on until I can’t anymore.»

