España | Aytekin, el árbitro de la ‘robontada’, pitará el Benfica-Dinamo del que puede depender el Barça

El Barcelona contará con un enviado especial en el otro encuentro de su Grupo, el E, que puede ser clave para su clasificación a octavos de final de la Champions League. La UEFA ha decidido designar como árbitro del Benfica-Dinamo de Kiev al alemán Deniz Aytekin, protagonista de la famosa remontada del conjunto culé ante el Paris Saint-Germain, en marzo de 2017, que significó el pase a los cuartos de final de la máxima competición continental.

Entonces, Aytekin dio una auténtica exhibición de cómo no arbitrar un partido de fútbol o, al menos, de cómo no hacerlo de forma correcta. El trencilla se inventó un penalti favorable al Barcelona tras piscinazo de Luis Suárez y no señaló uno clarísimo, en el otro área, de Mascherano a Di María que pudo significar además la expulsión del central argentino, además de otros dos que podrían haber finiquitado la eliminatoria a favor del PSG.

Todo ello en medio de un ambiente utópico de remontada que fue tomando visos de realidad al tiempo que pasaban los minutos y las decisiones arbitrales caminaban en su totalidad en dirección del Barcelona. El gol postrero de Sergi Roberto que puso el 6-1 final fue sólo la guinda de la conocida como ‘robontada’ y en la que Aytekin fue gran protagonista.

Las decisiones de Aytekin le reportaron críticas desde muchas partes de Europa, especialmente en Francia, y pasó 190 días en la nevera sin arbitrar en Europa, hasta que regresara en un encuentro de la fase de grupos que midió al Maribor esloveno con el Spartak de Moscú.

Ahora, y ya en la recta final de su carrera como árbitro, Aytekin regresa al camino del Barcelona después de la designación de la UEFA para el otro encuentro del Grupo E, en el que el Benfica cuenta con opciones reales de meterse en octavos de final si gana al Dinamo de Kiev. El Barcelona, que se la juega contra el Bayern de Munich, pondrá un ojo en Lisboa con Aytekin como gran aliciente del encuentro.

Hategan, en el Bayern-Barça

Ovidiu Hategan será el encargado de arbitrar este miércoles el partido de la última jornada de la fase de grupos entre el Bayern Múnich y el Fútbol Club Barcelona en el Allianz Arena (21.00 horas), según ha confirmado este lunes la UEFA. Hategan, rumano de 41 años, ya dirigió esta temporada un partido de los azulgranas, la victoria ante el Dinamo de Kiev (0-1) en el Olímpico de la capital ucraniana. Antes, ya había arbitrado otros cuatro encuentros de los culés, que nunca perdió bajo su arbitraje.

Se vieron las caras en la fase de grupos de la temporada 2019-20, en la que los catalanes empataron en casa del Borussia Dortmund (0-0). Anteriormente, cosecharon victorias, todas en la misma ronda, ante el Inter de Milán (2-0), en la campaña 2018-19; ante el Sporting de Portugal (0-1), en la 2017-18; y ante el Celtic (7-0), en la 2016-17.