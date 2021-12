El entrenador del equipo de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich revela como frena a Stephen Curry en la NBA luego de derrotarlo.

Cuando juegas contra Stephen Curry y los Golden State Warriors, debes entender que no vas a detener al número 30. La única forma en que puedes detener a Curry es si se detiene él mismo. Es un concepto que el entrenador de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, comprende.

El sábado, los Spurs se robaron un partido contra los Warriors en su propio terreno. Curry terminó con 27 puntos, el máximo del juego, pero tuvo un comienzo lento. En la primera mitad, fue un impactante 1 de 11 desde el campo. Durante las entrevistas posteriores al juego, le preguntaron a Popovich sobre el esfuerzo defensivo que su equipo aplicó a Curry.

“Pensé que lo hicimos bien hasta que decidió hacer lo que quería hacer, y luego hizo lo que quería hacer mucho mejor que cualquier cosa que quisiéramos hacer. Eso es lo que es “, dijo Gregg Popovich a ClutchPoints de la estrella de los Warriors.

Greg Popovich on the Spurs defensive effort on Stephen Curry: “I thought we did well until he decided to do what he wanted to do, and then he did what he wanted to do way better than anything we wanted to do. That’s who he is.”

— Mark Haynes (@markhaynesnba) December 5, 2021