Harry Potter será la estrella de Universal Studios

Reporte Confidencial- Zenaida Mercado | El parque Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, California (Estados Unidos, EEUU), se llenó de espíritu navideño para una programación especial que tiene a Harry Potter y al Grinch como protagonistas.

El parque invitó a diversos medios de comunicación, entre ellos EFE, para presentar estas actividades que ya se pueden disfrutar en Universal Studios Hollywood y que estarán a disposición de los visitantes hasta el próximo 9 de enero.

El universo de magia de Harry Potter, una de las grandes atracciones de este parque, tiene ahora un toque navideño con «Christmas in the Wizarding World of Harry Potter».

