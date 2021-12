La casa de papel: qué actores se enamoraron y se volvieron pareja en la vida real

La casa de papel temporada 5 volumen 2 llegó a Netflix el 3 de diciembre y provocó gran alboroto entre sus seguidores. Antes, durante y después de esta última entrega de la serie, los fanáticos nunca han perdido de vista todo lo que hacían los actores protagonistas. En esta etapa final, la famosa banda que realiza atracos debe sobrellevar la muerte de Tokio, mientras que el enemigo continúa dentro del Banco de España.

Tras el éxito de la serie, los millones de espectadores alrededor del mundo se han mostrado cada vez más interesaros en la vida personal y amorosa de cada uno de los actores que interpretan a los entrañables personajes. Aquí te contamos quienes son los actores de La casa de papel que iniciaron un vínculo amoroso con sus compañeros de rodaje.

Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corbero no solo comparte escenas con su colega, sino que también llevan una relación estable con él desde 2016. Aquel año ambos grabaron La embajada. El joven es hijo del talentoso argentino Ricardo Darín.

María Pedraza y Jaime Lorente

Ellos interpretan a Denver y Alison Parker en La casa de papel, la pareja lleva una relación amorosa de tres años. Además, han trabajado juntos en Élite y A quién te llevarías a una isla desierta. Empezaron su relación cuando rodaban la serie adolescente, Élite.

Álvaro Morte y Blanca Clemente

El actor da vida a El profesor y en la vida real comparte su vida con la estilista Blanca Clemente, con quien tiene mellizos, León y Julieta.

Pedro Alonso y Tatiana

El personaje de Berlín sale desde hace años con Tatiana, una joven a quien de cariño le llama en redes sociales Mrs. Bird. (Señora pájaro).

Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero

El artista que interpreta a Palermo se convirtió en padre junto a Ludmila en enero del 2019. Sin embargo, no es la primera hija De la Serna, ya que estuvo casado anteriormente y fruto de ese matrimonio tiene una hija que actualmente tiene 19 años.

Esther Acebo, ‘Estocolmo’, anuncia embarazo

La actriz española que interpreta a Mónica Gaztambide, más conocida como Estocolmo, en La casa de papel, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba en estado de gestación durante la gala que se llevó a cabo por el gran premier de la última temporada de la serie. Este último 30 de noviembre, la intérprete acudió al Palacio de Vistalegre en Madrid con un elegante vestido negro que dejaba ver su barriga de embarazada.

‘Río’ de La casa de papel en aislamiento preventivo por la COVID-19

Miguel Herrán, quien caracteriza a ‘Río’ en La casa de papel, sorprendió con un inesperado anuncio en junio de este año. El intérprete reveló que se sometería a una cuarentena preventiva luego de haber mantenido contacto directo con un infectado de COVID-19.

Pese a que el intérprete no dio positivo para el coronavirus, este aislamiento al que se sometió lo hizo como protocolo contra la enfermedad.

“10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado. A ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción”, escribió el español en su cuenta de Instagram.

Miguel Herrán comparte mensaje tras su aislamiento preventivo por coronavirus

Luego de haber sido confinado en su domicilio por mantener contacto directo con una persona diagnosticada con coronavirus. Miguel Herrán comentó a través de sus redes sociales lo difíciles que se tornaron sus días.

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo (…). Foto 1: primer día, nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento y dominando las emociones. Foto 2: día 6, no soy capaz de controlar absolutamente nada”, escribió el actor.

Miguel Herrán de La casa de papel comparte emotivo mensaje. Foto: Miguel Herrán/ Instagram

Jaime Lorente debuta como cantante con el tema “Corazón”

El actor Jaime Lorente, quien interpreta a Denver en La casa de papel, ha demostrado ser multifacético pues no solo es uno de los actores españoles más importantes del momento, sino que además tiene las habilidades en la música.

“Saco mi mala y mi buena suerte con mi primera canción, ‘Corazón’. ‘Corazón’ es todo lo que necesitaba. Pablo Gareta y yo hemos hecho esto desde el amor más puro”, escribió el actor en sus redes sociales.

Jaime Lorente, ‘Denver’, será padre de una niña

Según reveló la revista española ¡Hola!, Jaime Lorente, quien le da vida a ‘Denver’ en La casa de papel, se convertirá en padre por primera vez, nada más y nada menos que con una integrante del equipo de producción de la aclamada serie.

“El intérprete estrenará paternidad junto a una joven que también está ligada al mundo de la interpretación, y, más en concreto, a la serie que lo catapultó al estrellato, La casa de papel. De hecho, ella forma parte del equipo que se ha encargado del vestuario de esta ficción”, detalló el medio.

¿De qué trata La casa de papel?

La casa de papel es una serie de televisión española, producida originalmente por Atresmedia y luego trasladada a Netflix, que cuenta con un total de 41 episodios en 5 temporadas. Esta producción, protagonizada por actores como por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte, cuenta la historia de una banda que realiza atracos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego en el Banco de España.

Protagonistas realizan atraco en La casa de papel. Foto: Netflix

¿Cuándo sale La casa de papel temporada 5 parte 2?

La casa de papel temporada 5 parte 2 se estrenó el 3 de diciembre del 2021. Esta última entrega está compuesta por 5 episodios que le ponen fin a la famosa banda que realiza grandes atracos.

Ver estreno de La casa de papel, temporada 5, volumen 2. Foto: composición LR / Netflix

Álvaro Morte asegura su personaje evolucionó en la serie de Netflix

El actor que interpreta a El Profesor reveló mediante una entrevista que su personaje en La casa de papel ha evolucionado durante las diferentes temporadas de la serie. “Yo creo es un personaje que durante toda la serie ha evolucionado muchísimo. Comienza siendo un nerd absoluto, absolutamente metido en su plan y completamente obsesionado, con un tipo de inteligencia emocional hacia nadie, ¿no?, ni de poder controlar sus emociones, sus sentimientos…es un tipo que prácticamente no ha tenido pareja en su vida, etcétera, etcétera, ¿no?”.