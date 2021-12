Lo que sufre un venezolano en la frontera

La crisis socio-política del país llegó a la frontera entre Estados Unidos y México. Un migrante venezolano señaló que en el cruce fronterizo de San Luis Río Colorado, en el estado Arizona, hay refugios colapsados que generaron un embotellamiento en la zona.

El venezolano, cuya identidad prefirió mantener bajo el anonimato, indicó que cruzó desde México, pero el refugio en donde esperan entrar los migrantes está colapsado. Por lo tanto, él y un grupo de personas quedaron “atrapados” en el desierto estadounidense con temperaturas muy bajas y con poca comida.

El venezolano precisó en exclusiva para Caraota Digital que hay “mucha gente y con hambre”, pero no precisó la cantidad. Sin embargo, en las imágenes se observa que están decenas de migrantes junto al muro fronterizo entre los dos países norteamericanos.

Las autoridades estadounidenses les dijeron que sí los dejarían pasar, aunque deben esperar a que haya espacio en los refugios. “Estoy en el lado de Estados Unidos, pero no he podido pasar el muro”, indicó el joven que llegó al cruce fronterizo la noche del domingo.

“NO SE LLEGUEN A LA FRONTERA, PORQUE NO VAN A PASAR”

El venezolano envió un mensaje a los migrantes que están en México con el objetivo de cruzar, pidiéndoles que se queden. En ese sentido, precisó que hay que esperar a que se vacíen los refugios para que puedan pasar.

“Nos están diciendo que sí que vamos a pasar, que nos mantengamos aquí, pero debemos esperar que desahoguen el refugio. No se lleguen a la frontera. Las personas que están en los pueblos, quédense, pero no se lleguen, porque no van a pasar”, aseguró.

De acuerdo a sus declaraciones, se trata de un punto fronterizo en el que usualmente los migrantes cruzan rápidamente y luego esperan en los refugios. No obstante, producto de la cantidad de personas, deben quedarse a la merced del desierto.

“ES RUDO”, INSISTIÓ EL VENEZOLANO

El joven insistió que las condiciones son muy complejas, producto del frío y la falta de alimentos. “Nadie se lo esperaba”, insistió el migrante, a la vez que subrayó que creían que podían pasar solo 10 minutos en ese sector, pero que hay personas en el lugar desde el sábado, 4 de diciembre.

“Para pasar la noche caliente debemos prender fogatas y los palos están del lado de México y debemos cruzar corriendo, porque aquí sí no nos pueden sacar (…) Está demasiado colapsado el refugio y estamos en pleno desierto. Es rudo”, apuntó el venezolano.

Este lunes, mientras esperaban, llegó una patrulla y una ambulancia, puesto que un niño convulsionó. En ese sentido, las autoridades decidieron “llevarse” a las mujeres embarazadas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) comenzó a aplicar este lunes la política “Quédate en México”. En consecuencia, los migrantes que piden asilo tendrán que esperar en territorio mexicano, mientras su caso es estudiado.

Por lo tanto, los migrantes varados en las inmediaciones del cruce fronterizo de San Luis Río Colorado temen no poder volver a ingresar a Estados Unidos. En consecuencia, decidieron hacer frente a las bajas temperaturas y el hambre, en búsqueda del sueño americano.