México | Oposición sin rumbo ni proyecto: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que ésta semana se evidenció que no existe rival para la Cuarta Transformación ya que, los partidos de la oposición han decidido abandonar por completo su oportunidad de ser una opción y una alternativa factible para el país y en lugar de eso, se convirtieron en un cúmulo de mentiras, difamación y espectáculo.

“A los de la derecha, al verse moralmente derrotados, sólo les queda la mentira, sólo les queda la información falsa, sólo les quedan las campañas de desprestigio para tratar de confundir a la población y detener el avance de la Transformación en el país; han decidido, en lugar de plantear una alternativa para las y los mexicanos, tener como estrategia la mentira, la difamación y espectáculo mediático”, puntualizó Delgado.

Asimismo, señaló que, mientras en America Latína y Europa aplauden el modelo transformador, la oposición mexicana pareciera no saber dónde está y deambula sin rumbo, sin liderazgo y sin un modelo de país. Por tanto, a pesar de sus intentos por crear una alianza opositora, dicha unión solo supone un inminente fracaso.

“El avance de esta Transformación se basa en el cambio de mentalidad y eso es algo que la oposición no ha entendido, está perdida. Por ello, en Morena estamos obligados a ser más responsables que nunca y redoblar esfuerzos para permanecer cercanos a la gente y consolidar el proyecto de transformación nacional, no es tiempo de protagonismos, sino de unidad. No podemos traicionar la confianza que el pueblo de México nos otorgó, debemos tener altura de miras, ya que no hay alternativa, no existe oposición, por lo que la responsabilidad que tenemos es histórica”, afirmó el lider morenista.

Finalmente, Mario Delgado destacó que el pueblo de México ya no está conforme con los gobiernos conservadores de derecha y por eso, ha depositado su confianza en el proyecto de Regeneración Nacional, pues en estos tres años de gobierno de la Cuarta Transformación, por primera vez en mucho tiempo, se tiene un gobierno honesto y que se preocupa por quien más lo necesita.