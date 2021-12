Mujer alquila un supermercado por fobia a los gérmenes

Una mujer, que le tiene fobia a los gérmenes, contó en sus redes sociales que alquila por una hora un supermercado para poder hacer sus compras sin tener contacto con otros seres humanos.

Además de la fobia a los gérmenes, Emma también les tiene miedo a las multitudes y a ser tocada por una persona extraña.

“Pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes”, contó la protagonista de la historia en su cuenta de TikTok, en la que acumula casi 40 mil seguidores y un millón y medio de me gusta.

Emma indicó que mientras está en la tienda, solo hay un empleado, que debe tener puestos guantes, tapabocas y estar desinfectado, informó Noticias Caracol.

“Alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Solo dejamos que haya un empleado, que debe tener un equipo de protección individual y mascarilla”, manifestó.

Su fobia a los gérmenes es tal, que prefiere no visitar las casas de sus familiares, no usar baños públicos, no asistir a teatros ni tomar aviones.

Con información del Diario La Verdad

Por: Reporte Confidencial