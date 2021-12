Perú | Boom de inversiones en Macro regiones Norte, Centro y Oriente

Por mas de US$ 26,000 millones en 43 proyectos mineros

Las Macrorregiones Norte, Centro y Oriente tienen 43 proyectos de inversiones en ejecución por más de US$ 30 mil millones, según reportó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Solo la Macrorregión Norte presenta una cartera de 8 proyectos, con una inversión conjunta de 22,231 millones de dólares, lo que representa el 41.8% del total nacional, según el documento Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021, que registra un total de 43 proyectos mineros con una inversión de 53,168 millones de dólares.

Cabe recordar que la Macrorregión Norte está integrada por las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Y precisamente, de acuerdo al documento antes señalado, Cajamarca es quien lidera la inversión minera con US$ 18,050 millones, lo que significa un 33.9 % de la inversión global.

Son cinco proyectos, de este grupo destaca el proyecto aurífero Yanacocha Sulfuros, a cargo de Minera Yanacocha, con una inversión de US$ 2,250 millones y cuyo inicio de construcción está previsto el próximo año.

La Macrorregión Centro, que comprenden Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Pasco, registran una Cartera de inversión conjunta de US$ 4,553 millones en 13 proyectos.

Proyectos como, Hilarión y Ampliación Pachapaqui, explotarán zinc con una inversión de US$ 585 y US$ 117 millones, respectivamente. Mientras el proyecto San Luis extraerá plata con un financiamiento de US$ 90 millones.

Por último, la Macrorregión Oriente, contempla el proyecto, Cañón Florida, ubicado en la región Amazonas con una inversión de US$ 214 millones, representa el 0.4% de la inversión total en cartera.