Revelan primer tráiler de «Spider-Man: Un nuevo universo 2»

Spider-Man: Un nuevo universo 2 (Spider-Man: Across the Spider-Verse es la nueva película animada que continua los sucesos de Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, Se estrenará el próximo 7 octubre de 2022, tras un retraso en la producción de meses, por la pandemia de la Covid-19. Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler del largometraje.

La película es dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. El guión es escrito por David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller. Shameik Moore, Oscar Isaac Hailee Steinfeld, Jake Johnson y Issa Rae repiten sus papeles.

Amy Pascala estará como productora junto a Avi Arad y Christina Steinberg. Peter Ramsey y Aditya Sood vuelven como productores ejecutivos de la película.

Esta secuela de Spider-Man: Un nuevo universo será la primera parte de dos, puesto que el arco argumental de esta película animada es tan grande que necesitará dos largometrajes para contarlo. La segunda parte se estrenará en 2023.

