Sony lanzará una nueva suscripción para PlayStation

Reporte Confidencial- Zenaida Mercado | Sony trabaja en un nuevo servicio de suscripción para PlayStation que unificaría los de los beneficios ya existentes e incorporaría algunas novedades, para competir en la nube con Xbox Game Pass de Microsoft.

PlayStation ofrece actualmente a sus jugadores 2 suscripciones: PlayStation Plus, que incluye el acceso al multijugador online y algunos títulos mensuales de PS4 y PS5; y PlayStation Now, que reúne cientos de juegos de PS4, PS3 y PS2.

Los planes de Sony, indican una nueva suscripción, que se lanzaría en primavera. Internamente se conoce por el momento como Spartacus. Supondría, además, la retirada de la marca PlayStation Now, aunque se mantendría PlayStation Plus.

Por: Reporte Confidencial