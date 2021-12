▷ Sergio Garrido: No hay excusas para que me inhabiliten #6Dic

El candidato a la Gobernación de Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Grarrido, aseguró que derrotará al candidato del PSUV en esa entidad Jorge Arreaza, luego de su designación como abanderado de la oposición en los comicios regionales del 9 de enero de 2002.

“Nos pueden traer a Vladimir Putin e imponerlo como candidato, y a Vladimir Putin vamos a ganarle las elecciones en Barinas“, señaló, en referencia a la designación de Jorge Arreaza como candidato del PSUV en Barinas, a pesar de estar inscrito en el registro electoral en Caracas.

“Jorge Arreaza no conoce ni siquiera dónde queda la residencia del gobernador en Barinas, no es barinés, no conoce ni una parroquia ni un barrio de Barinas. Lo trajeron los Cabello y lo pusieron aquí al ver el desastre de la familia real, la familia Chávez. Ninguno de los dos se han desarrollado o han hecho vida política y social en el estado, y hoy pretenden imponerlos. Ellos no son opositores, los verdaderos opositores estamos en la MUD“, expresó.

Garrido no descartó que el régimen también imponga una inhabilitación en su contra, como ya hizo con Freddy Superlano, Aurora Silva de Superlano y Julio César Reyes, reseñó el medio digital Monitoreamos.

“A lo mejor dicen de mí que me inhabilitan porque soy marciano, creo yo que será la única excusa, porque no hay ningún tipo de excusa para que puedan decir que no puedo participar en estas elecciones, en las cuales todo el pueblo de Barinas quiere participar masivamente para demostrarle al PSUV que los barineses despertamos, que queremos paz y cambio”, indicó.

Las declaraciones fueron dadas a Vladimir Villegas en su programa transmitido por una reconocida cadena radial del país.

