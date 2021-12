Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 127

Asistes a una reunión con personas de poder. Controla los pensamientos. Viaje a sitio de agua. Deja el pasado y cierra un ciclo inicias uno nuevo. Debes abrirte a lo nuevo. Se parte algo de vidrio muy querido por ti pero que bueno no sabes lo que se rompió negativo. Recuerdos que te atormentan.

Trabajo: Mantente firme en lo que quieres hacer. Haz el cambio que quieres en lo laboral.

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: debes pensar bien lo que vas hacer o decir. No hagas tantas cosas a la vez.

Parejas: Situaciones lentas. Te sientes realizado. Confía en tus sueños. Éxito.

Solteros: Situación con boleto subterráneo. Metas logradas con éxito. Luto. Viajes. Cambios repentinos en la rutina, muy favorables.

Mujer: Situación legal por niño. Cuidado con triángulo amoroso. Reunión familiar. Felicidad. Triunfo.

Hombre: Mantén la mente en positivo. Éxitos. Es el momento de elegir. Felicidad. Evita las ataduras.

Consejo: No te presiones en cosas que no puedes entender.

Tauro

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 195

Pendiente con un familiar enfermo. Hombre que te bendice a diario. Nuevas aperturas. Llegan las oportunidades. Acuérdate que el que actúa bien le va bien. Controlando que dices a seres queridos. Persona cercana que te dice cuanto te quiere. No te quedes callado ante algo que no te gusta.

Trabajo: Continúa en lo que estás trabajando ya que logras esas metas. Llamada importante por un empleo.

Salud: Buenas energías.

Amor: Ocupado (a) con muchas actividades sociales. Conoces gente que forma parte de un nuevo ciclo emocional.

Parejas: Matrimonio. Situación en un templo. Amor platónico. Éxito. Embarazo.

Solteros: Urgencia médica. Ruptura con gran drama. Festejo por boda. Situación con el número 13.

Mujer: Viajes a tierras calientes. Recoges frutos de un arduo desempeño en el trabajo.

Hombre: Aventura amorosa con mujer conocida. Estarás estable económicamente. Amigo te manifiesta desacuerdo amoroso.

Consejo: Vive la vida.

Géminis

Palabra clave: Protección.

Número de suerte: 758

Se constante en lo que quieres en el amor. Pendiente con las inversiones o en lo que gastas el dinero. Organízate bien en lo que tienes que hacer. Ten cuidado con personas cercanas que hacen comentarios. Estarás pensando mucho en una decisión por viaje. No te sientas culpable por otros.

Trabajo: Estarás avanzando en un negocio que inicias. Necesitas hacerte una limpieza para el trabajo.

Salud: Sanado después de una enfermedad.

Amor: Te reúnes con viejos amigos. Felicidad. Reencuentros. Logros. Hablas con alguien que te gusta.

Parejas: Se hace realidad un sueño. Reevalúas tus prioridades. Ruptura de relación sentimental.

Solteros: No permitas que otros manejen tu vida. Cambio por rompimiento familiar. Traiciones.

Mujer: Asistes a una terapia. Logras lo planeado laboralmente. Éxito. Triunfo. Mudanza.

Hombre: Escucha tu voz interior. Incertidumbre. No sabes qué camino tomar. Viaje por carretera.

Consejo: Leer salmo 21.

Cancer

Palabra clave: Justicia.

Número de suerte: 845

No seas extremista en algo que estás viviendo. Alguien conocido que te ayuda en lo que quieres hacer. La suerte de tu lado. Ten cuidado con lo que dices. Necesitas limpiarte con una vela blanca. Coloca un vaso de agua detrás de la puerta de tu casa. Busca el equilibrio en tu entorno.

Trabajo: Vencerás un problema económico con jefe. Mujer que es negativa a tu lado, aléjate.

Salud: Virosis.

Amor: Nuevos amigos. Hombre que se te declara. Conoces personas importantes para ti en una fiesta.

Parejas: Reúnen a la familia para celebrar triunfo. Celebración. Viajes. Éxito económico.

Solteros: Compras necesarias. Viajes a lugares fríos. Formaliza relación sentimental.

Mujer: Prosperidad. Mujer conectada sentimentalmente te da la espalda. Situación con un banco que debes atender.

Hombre: Cuida más tu salud. Amigo (a) que te hace sufrir por traición. Llega dinero inesperado.

Consejo: Piensa bien las decisiones.

Leo

Palabra clave: Alma.

Número de suerte: 123

Sueños que se hace realidad. Deja que cada quien resuelva sus problemas. Busca la paz en tu entorno. Valora lo que tienes a tu lado o lo que has logrado. Compra de ropa para evento especial. Controla las angustias. Celebraciones y brindis por graduaciones. Llegas acuerdo con tu pareja.

Trabajo: Eres bendecido (a) con un dinero. Aprende hacer las cosas con calma. Atiende a tu familia en lo económico.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Te alejas de alguien que quieres mucho por viaje. Otros compromisos te cambia la vida.

Parejas: insinuaciones que te molestan de alguien conocido. La desconfianza está en tu entorno.

Solteros: Ten más confianza. Un nuevo amor pero con alguien del pasado. Debes poner los pies en la tierra.

Mujer: Aleja la envidia de tu entorno para que todo fluya. Cursos o talleres con algo manual.

Hombre: Mucha pasión en este día. Se soluciona un problema con un hijo. Recuerdas a personas del pasado.

Consejo: Ríe que la vida es bella.

Virgo

Palabra clave: Silencio.

Número de suerte: 043

Todo tiene su momento. Cambio en una fecha de un pago. Cuidado con una mujer gorda y bajita. Fin de una era. Tendrás una evaluación donde sales favorecido (a). Harás una misa a tus muertos. Fin de un ciclo inicias otro. Cambios en la vivienda. Compra de dulce con niños. Aumento de energía.

Trabajo: Viaje al exterior por negocio a sitio de mucho frio. Lo que esperas está por llegar ten fe.

Salud: Mareos.

Amor: Te sientes solo (a). Te dan un regalo que hace un ruido armonioso. Limpieza espiritual necesaria.

Parejas: Las ilusiones se hacen realidad. Darás mucho más de lo que puedes pero tendrá consecuencias.

Solteros: Venderás una vivienda o terreno. Pensaras mucho para tomar decisiones de cambios.

Mujer: Ese viaje que estabas planeando se hace realidad. Te regresas a tu antigua vida.

Hombre: Si actúa deshonesto (a) tendrás que aclarar las cosas. Hombre que te ofrece un negocio.

Consejo: Habla con dios él te escuchara.

Libra

Palabra clave: Visión.

Número de suerte: 944

Hasta que no tengas lo que quieres no cantes victoria. No te dejes llevar por los demás. Algo con una clave que te piden. Compra inesperadas. Un examen final. Tomas una decisión que te cambia la vida. Te separas de alguien por una enfermedad. Debes poner fuerza en un proyecto.

Trabajo: Cuidado con los enemigos. Alguien te vigila. Viaje por negocio. Conoces a una persona especial.

Salud: Estrés.

Amor: Quiérete y ábrete al amor. Cuidado con la traición. Paseos a sitio muy oscuro y de armonía.

Parejas: Debes saber lo que quieres para que puedas ofrecer algo. Te pedirán que te decida por algo.

Solteros: No permitas los abusos. Has lo que tú quieras y que estés seguro que es correcto.

Mujer: Una persona que se va. Algo que termina. Una reunión donde serás importante. La vida te da lo que tú pediste.

Hombre: No te burles de otros. No gastes tanto dinero. Descubres algo con tu pareja.

Consejo: No te eches a morir en complicaciones de la vida.

Escorpio

Palabra clave: Extraño.

Número de suerte: 682

Una persona joven te pide ayuda. Amigo que viene de otra ciudad te busca y recuerdan el pasado. Culminas algo. Evolución en lo económico. Sales muy temprano de tu casa por una entrevista. Crecimiento. Fertilidad. Trabajo duro pero bien recompensado Debes preocuparte más por ti.

Trabajo: El amor llega a tu vida en tu sitio de trabajo. Personas que no son de fiar cerca de ti.

Salud: Chequeo médico.

Amor: Luchas por muchos días con triunfo. Llegan las cosas y se aclara algo por lo que celebras. Alegrías.

Parejas: Logras que alguien de malos sentimientos se calle. No pienses en negativo.

Solteros: Recibes el fruto de tu trabajo. Guardas silencio ante una discusión que no estás de acuerdo.

Mujer: Solucionas problemas familiares. Cuídate no discutas. Cambios aclaras situación de traición.

Hombre: No te lamentes y toma decisiones. Te preocupas mucho por otros. Nuevos amigos.

Consejo: Llegan nuevas oportunidades, aprovéchalas.

Sagitario

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 354

Cambios en tu estado de vida. Deja la avaricia y sigue adelante. Mujer de buenos sentimientos que trabaja contigo te prestara ayuda si se la pides. Debes ser cuidadoso con las inversiones. Estas tomando las cosas a la ligera. Varias personas esperan por tu decisión. Asistes a una iglesia.

Trabajo: Colaboran contigo un hombre de poder. Dinero que recibes que estaba pendiente.

Salud: Alergias de rostro.

Amor: Libérate de todo lo que te estresa. Piensa que todo debe ser cuando corresponde.

Parejas: Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y date permiso para sentir el amor y ser amado.

Solteros: Nuevas etapas donde tendrás admiradores para escoger. Dejas las críticas a un lado. Sal y disfruta que algo bueno te espera.

Mujer: Mira la vida de forma sencilla. Nuevas amistades. Darás un giro muy favorable. Nuevos retos.

Hombre: Mantente alerta y cuídate la espalda. Te busca un amigo por ayuda económica.

Consejo: Se sinceró (a) con las personas que te rodean.

Capricornio

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 188

Harás viajes cortos pero muy positivos. Reencuentro con amigos. Se te abren muchas puertas que estaban cerrados. Te sentirás muy solo. Cuidado con lo que piensas. Te pondrán Limitaciones. Conflicto por un dinero. Deja las cosas escritas nada de palabras. Estarás a la defensiva.

Trabajo: No te apures deja que las cosas fluyan. Discusiones con socio por una inversión.

Salud: Malestar general.

Amor: Recibes un regalo especial. Ese amor que llega no lo pierdas por mal genio necesitas de ese amor.

Parejas: Viajes con tu familia por placer ya que trabajaste mucho para hacerlo realidad. Triunfos y logros.

Solteros: Decisión de casarte después de un largo amorío. Viajes y mudanzas. Algo con una ropa blanca.

Mujer: Vendes una vivienda. Viajes al exterior por negocio o a otra ciudad en el mismo país.

Hombre: Compra de vehículo por negocio. Se concreta algo de un credito. Te impulsas al éxito.

Consejo: Cuidado con lo que decretas.

Acuario

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 884

Te ganas un dinero por trabajo o negocio que haces. Algo con un tren. Reunión por un cumpleaños. Resuelves un problema laboral. Amiga cercana que te busca por un trabajo. Te sorprendes por algo que consigues en una caja. Sales de viaje. Estarás indeciso (a), pero el amor todo lo vence.

Trabajo: Solución de situación económica. No critiques a los demás si no sabes que sucede.

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: Debes compartir más con tu pareja. Pasión. Estarás abierto (a) al amor en estos días.

Parejas: Personas nuevas a tu lado. Consigues solución a un problema que tienes. Cambios en tu vida.

Solteros: Nuevos inicios en estos días. Cambios y alegrías. Triunfos y viajes. Caminos abiertos en tu vida.

Mujer: Una renovación espiritual. Llega una persona a tu casa utiliza tu intuición. Venta de una casa o local.

Hombre: El camino que hiciste está buscando la claridad. Compra de ropa blanca. Tu espiritualidad crece más.

Consejo: Todo llega, ten fe y esperanza.

Piscis

Palabra clave: Compasión.

Número de suerte: 744

Prosperidad. Logros en las metas que te trazaste. Estas claro (a) en lo que quieres todo te sale bien. Debes ser cuidadoso con un socio nuevo. Asistes aun compartir en una exposición. Sueños que te sorprenden. Deja la tristeza y depresiones. Haces muchas cosas al mismo tiempo.

Trabajo: Pendiente con una persona que envidia tu trabajo. Nuevos ofrecimientos. Compra de artículo de oficina.

Salud: Gripe.

Amor: Cuidado con mensaje amoroso de una persona del pasado. Todo lo que brilla no es oro.

Parejas: Conéctate con lo nuevo. Firmas documentos. Victorias y logros en negocio que inicias.

Solteros: Toma las cosas con calma deja el pasado. No te apegues a nada. Algo se termina.

Mujer: No juegues con los sentimientos de los demás. Una mujer que te da apoyo en un negocio.

Hombre: Logros en los sueños de lo que trabajaste. Perdona el familiar que te fallo y necesita de ti.

Consejo: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial