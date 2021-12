A pesar de que su uso es muy controvertido en la actualidad, te explicamos cómo utilizar el ajo para el acné. Además, también aprenderás a elaborar algunos remedios caseros muy efectivos con este ingrediente para ayudarte sin poner en riesgo la salud de tu piel. ¡Toma nota!

Propiedades del ajo en el cutis

Como hemos indicado, su uso es algo polémico ya que los dermatólogos desaconsejan el empleo del ajo de forma directa sobre la piel. Sin embargo, muchos remedios caseros para el acné contienen un pequeño porcentaje de este ingrediente, demostrándose que son muy efectivos para combatirlo.

De hecho, hoy en día son muchas las lociones y cremas que contienen dientes de ajo para aumentar su efectividad. La solución, entonces, será informarnos muy bien de todo lo referente al ajo para el acné y añadir una cantidad moderada.

Para que conozcas mejor este ingrediente, te informamos de que está lleno de antioxidantes, por eso aporta tantos beneficios a la dermis. Por lo tanto, los remedios caseros para el acné con una base de ajo son buenos para:

Lograr que nuestra piel luzca más tersa.

Unificar e iluminar el tono de la piel.

Retrasar la aparición de arrugas.

Difuminar los signos del envejecimiento prematuro.

Combatir y prevenir el acné.

Beneficios del ajo para el acné

Además de todas las propiedades para el cutis de los dientes de ajo, pasamos a hablar de los beneficios que tienen para combatir el acné.

Comenzamos mencionando la presencia de una sustancia en los ajos conocida como alicina, que consiste es un antiséptico y estimulante natural. Gracias a esta sustancia, el ajo para el acné se convierte en un gran aliado por sus propiedades antibacterianas, antisépticas y antifúngicas, pudiendo ser muy útil en los siguientes casos:

Reducir la hinchazón e inflamación.

Optimizar la circulación sanguínea.

Dotar a la piel de una mayor cantidad de nutrientes.

Acabar con las bacterias causantes del acné.

Pero eso no es todo, el ajo también cuenta con un alto contenido en vitamina C, vitamina B6, cobre, selenio y zinc, todos ellos nutrientes esenciales para controlar las sustancias grasas de nuestra piel. Y por último, los dientes de ajo contienen tiosulfinatos, unos compuestos antimicrobianos.

Gracias a todo ello, el ajo para el acné es un remedio muy efectivo, pero solo con los brotes más leves, no con las afecciones graves. El motivo es porque ayuda con la maduración de los furúnculos y permite que se sequen de forma rápida.

No obstante, a pesar de que el ajo es uno de los remedios caseros para el acné más efectivos, se debe aplicar con sumo cuidado. Y es que el ajo puede quemar la piel si se aplica de manera directa, si se usa en exceso, se abusa de su empleo o se utiliza en pieles atópicas o muy sensibles.

Por ello, te recomendamos probar en una pequeña zona del brazo antes de usarlo en el cutis por si se produce alguna reacción. También debes mezclar los dientes de ajo siempre con otros ingredientes.

Remedios caseros para el acné con ajo

Si quieres utilizar el ajo para el acné, debes hacerlo con mucho cuidado y siguiendo las siguientes recomendaciones. Además, no olvides asegurarte de que tu piel no sufrirá daños con su aplicación. En caso de que tu piel no haya sufrido ninguna reacción, estos son algunos remedios caseros para el acné que puedes elaborar con dientes de ajo:

1. Mascarilla de yogur y ajo

Este remedio con ajo para el acné es muy efectivo, pues ambos ingredientes cuentan con propiedades muy beneficiosas para la dermis. Además, actuará como un exfoliante suave para eliminar las células muertas, limpiando el cutis en profundidad.

En primer lugar, pela y corta por la mitad un diente de ajo y machaca una de las mitades solamente. Mezcla esa mitad de ajo machacado con una cucharada de yogur natural sin azúcar. Cuando ambos ingredientes estén bien mezclados, limpia y seca bien tu rostro antes de aplicar esta pasta. Distribuye la mezcla realizando un suave masaje circular y deja actuar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, no más, aclara el rostro con abundante agua y seca con una toalla limpia.

2. Mascarilla de ajo con miel

La miel es otro de los grandes remedios caseros para el acné, ya que tiene propiedades antibacterianas. Para preparar esta mascarilla con miel y ajo para el acné, sigue los siguientes pasos:

Comienza machacando medio diente de ajo y, cuando esté bien machacado, añade una cucharadita de miel. Mezcla muy bien y añade a la pasta una cucharadita de avena en polvo. Para una mayor efectividad, puedes añadir también 3 gotas de aceite esencial de árbol de té. Este es otro de los remedios caseros para el acné que es antibacteriano, de manera que esta mascarilla tendrá efectos anti-irritantes y antiinflamatorios. Mezcla todos los ingredientes hasta lograr una pasta suave y aplícala en el cutis limpio y seco previamente. Deja actuar 10 minutos y retira con agua tibia.

Después de utilizar cualquiera de estos remedios caseros para el acné, te aconsejamos utilizar una crema hidratante al terminar. Recuerda no dejar el ajo en la piel durante más de 20 minutos o podría irritarla. Y mejor si recurres a estas mascarillas por la noche, así evitarás que el sol u otros agentes externos puedan dañar tu piel.

El Español

Por: Reporte Confidencial