Especial ND | ¿Cuántos dólares cuesta comprar un Niño Jesús, platos navideños o estrenos este 2021?

Los precios en dólares comenzaron a mostrarse de manera disimulada en las calles y comercios en diciembre de 2019. Hoy la realidad es otra. Ya la dolarización está en todos lados de manera explícita y mucho más en la temporada navideña cuando generalmente hay más circulación de dinero por pago de utilidades y/o bonificación de fin de año.

En esta temporada navideña una persona requiere mínimo $100 para adquirir: 1 pantalón ($25), 1 camisa/franela ($10), un monopatín para su hijo/a ($40), 1 botella de ponche crema ($14) y un pan de jamón ($10), sin incluir zapatos, ni ingredientes para hallacas o ensalada de gallina.

El equipo de ND hizo un recorrido por el centro de Caracas, el mercado Cruz Verde, La Candelaria y parte de la parroquia Caricuao para constatar precios de juguetes, los llamados estrenos del 24 y 31, pan de jamón, bebidas e ingredientes para las hallacas.

El primer punto fue el mercado Cruz Verde, ubicado entre la avenida Lecuna y la avenida Bolívar. Hay precios accesibles para comprar prendas de vestir. Lo que no hay es distanciamiento social. Al menos no los días sábados. La multitud se agolpa en los pasillos donde las personas difícilmente se pueden detener a mirar o preguntar. La masa compacta de personas, arrastra. No sin antes ser advertidos por algunos comerciantes que “están picando bolsos” y que por eso es importante estar alerta.

En ese lugar, para las damas un pantalón oscila entre $15 y $25 o también puede conseguir alguna oferta como dos pantalones por el precio de $25. En el caso de las blusas, las hay entre los $5 y $10, franelitas de 3 por $10, mientras que los zapatos varían entre $20 y $30.

En el caso de la ropa infantil, ésta tiene precios un poco más accesibles: un pantalón de niño puede conseguirse entre $10 y $15, mientras que las camisas o franelas entre $5 y $10, así como también los conjuntos tanto para niños como para niñas.

El monopatín: uno de los más ofrecidos en el centro de Caracas

El segundo punto fue el centro de Caracas, específicamente en la esquina La Marrón, donde los vendedores informales tomaron las calles para ofrecer sus mejores opciones en juguetes de moda y en otros que no pasan de moda: los monopatines que es el más común en la oferta callejera.

José ofrece los monopatines a $40, los patines en $40 y los carritos montables en $20. Mientras que Karla, otra vendedora en una cuadra más abajo, ofrece los monopatines en $20 y dice que los precios de al menos este producto la variedad es grande en comparación con otros puntos. Algunos ofrecen el monopatín solo, mientras que en otros puntos es vendido con accesorios: casco y rodilleras, por ejemplo.

Karla no solo vende monopatines, sino también juguetes para niños y niñas. Para las hembras tiene las muñecas: Glam Girls (8$), Sweet Fashion ($10), Beauty ($10); mientras que para los varones están: Los Avengers ($10) y el Spiderman es el más caro: $25. Manifiesta que las ventas “no han estado buenas” durante estos días, pero mantiene la fe que en los próximos días sea lo contrario.

Miguel está muy dos cuadras más debajo del puesto de Karla. También vende monopatines (color negro) en $40, pero también ofrece las casitas armables para niñas entre $15 y $25.

Para los más grandecitos están los audífonos y cornetas portátiles en diferentes tamaños. Éstos varían entre $10 y $15 con control remoto y tarjeta de memoria.

A diferencia de años anteriores, los vendedores informales de juguetes en el centro de Caracas no se ven tanto como en épocas anteriores, pero quizás esto pueda cambiar a medida que se acerquen los días de Navidad.

Entre aceitunas, alcaparras, pasas y bebidas…

Por otra parte, para el plato navideño algunos de los ingredientes que más se necesitan son las alcaparras, aceitunas y pasas para “adornar” a las hallacas y también para darle sabor al pan de jamón. Uno de los establecimientos comerciales de La Candelaria ofrece el kilo de alcaparras naturales a $3. Uno de los encargados le indicó al equipo de ND que la orden que tienen es que deben salir de ese producto lo más pronto posible por la cantidad tan elevada que tienen en stock.

No obstante, también las tienen pero de otras marcas y varían los frascos de 200 gramos entre Bs. 8 y Bs. 11. Mientras que las aceitunas, los 200 gramos oscilan entre Bs. 7 y Bs.18.

Otro de los productos, amado y odiado por muchos en Navidad, es el panettone. Sus ventas, según el encargado, han sido flojas, a diferencia de las bebidas, que han tenido un poco más de movimiento. Un ponche crema, el del famoso Eliodoro González, tiene un valor de $12 (en Caricuao cuesta $14), mientras que las bebidas espumantes están en $10 y los vinos varían entre $5 y $8.

Las uvas tampoco se quedan atrás: un kilo se consigue a $10 en La Candelaria.

Entretanto, en el bulevar de la parroquia Caricuao hay variedades, de acuerdo a lo que la persona busque: ofertas en juguetes, ropa, ingredientes para hallacas, entre otras opciones que ofrece este lugar al sur-oeste de Caracas.

Las ventas se las proporciona Dios

Joselyn tiene un puesto donde vende frutos secos, dulces, pero también tiene un apartado con aceitunas, pasas, onoto, alcaparras. Las aceitunas y las alcaparras las ofrece en $2 el kilo y es lo que más ha logrado vender. Sin embargo, dice que la venta ha sido “más o menos” y que imagina que esto pueda aumentar con la cercanía de las fechas navideñas.

“Las ventas que he tenido es porque me las proporcionado Dios. Mi bendición no viene de las personas, sino de lo que él me da. Lo que voy a vender hoy, ya él lo tiene escrito”, le comentó al equipo de ND.

Deyanira también vende en el bulevar de Caricuao. Ofrece ropa para damas y niñas. Un pantalón para damas está en $10 (más económico que en el mercado Cruz Verde) y las camisas las vende entre $2 y $3.

Ella está desde el 20 de noviembre en ese sitio. No obstante, asegura que las ventas han estado “bastante flojas”. Este es el segundo año que decidió probar suerte con la venta de ropa y para ella, las ventas del año pasado “fueron un poco mejor”. Hasta la fecha, no tiene un cálculo de la cantidad de piezas vendidas, pero reiteró que “se ha vendido poco”, pero sí asegura que ha vendido más pantalones de damas que de niñas.

Oscar tiene un puesto de verduras, hortalizas y frutas en el sector UD7 de la misma parroquia. Surte su puesto todos los miércoles pero, en los últimos días, los productos que se le agotan con mayor rapidez son los ajíes, pimentones, cebollas y cebollín, que son algunos de los ingredientes para adornar y darle sabor al plato navideño. El kilo de pimentón lo ofrece en Bs.8 aunque no descarta que para la próxima semana aumente su precio.

Por otra parte, algunas de las panaderías cercanas venden el pan de jamón entre $7 y $10.

Finalmente, Kehiber y su abuela, también residentes de Caricuao, hacen comida para vender durante todo el año por encargo. Venden cada hallaca en $2, pero el plato navideño lo ofrecerán próximamente en $8 que incluirá: hallaca, ensalada, pan de jamón y pernil.