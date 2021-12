«Hacker» espía a una mujer con la cámara para vigilar mascotas

Un hombre no identificado ha logrado hackear un dispositivo inteligente para vigilancia de mascotas y espiar a través de la cámara a su propietaria, una residente de la ciudad de Saint Charles (Misuri, EEUU), informan medios locales.

Este aparato conocido como Furbo está equipado con una cámara que permite al dueño observar a su mascota a distancia y también alimentarlo. La propietaria del artefacto, Angela Cuniberti, comentó que durante muchos años lo utilizó sin ningún problema para sus perros.

Pero hace poco, cuando la mujer pasó cerca de la videocámara tras salir de la ducha, escuchó una voz masculina decirle: «Hola, hermosa». En un inicio se asustó, pensando que un intruso había entrado en su casa, puesto que sus mascotas comenzaron a ladrar «como locos», hasta que se dio cuenta que aquella voz extraña provenía del aparato.

Cuando la mujer miró más de cerca, notó una luz roja encendida, lo que significa que estaba grabando. Poco antes de desconectar el dispositivo, también escuchó la risa de un hombre.

Cuniberti contactó a la Policía y a la compañía para reportar el problema. Desde la empresa le comentaron que alguien pudo haber logrado «piratear» su red wifi para tener acceso al sistema.

«No he usado [el Furbo] desde entonces. Me comuniqué con la compañía y me dijeron que podían reemplazarlo por uno nuevo, pero no acepté», aseguró la mujer. De momento, no está claro si las autoridades han tomado medidas para dar con el hacker.

Con información de Actualidad RT

Por: Reporte Confidencial