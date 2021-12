Hallaron cocaína en el Parlamento

Los legisladores británicos están bajo la mira, después que se hallaran rastros de cocaína en varios lugares del Parlamento.

La presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, se comunicó con la policía, después que el diario Sunday Times, reveló que se están usando drogas dentro de los edificios del Parlamento.

Este medio de comunicación informó que se hallaron rastros de cocaína en 11 lugares, en los que solo pueden acceder los parlamentarios acreditados, el personal y los periodistas.

En esta zona está incluido un baño cerca de la oficina parlamentaria del primer ministro Boris Johnson.

LEGISLADORES BRITÁNICOS BAJO LA MIRA: ¿QUÉ MEDIDAS SE VAN A TOMAR?

Hoyle calificó la situación como «preocupante», por lo que a través de un comunicado dejó claro que espera «ver la aplicación total y efectiva de la ley”.

En este sentido, indicó que contempla la posibilidad de utilizar perros adiestrados para detectar sustancias ilegales dentro del reciento.

Fuentes citadas por el diario, sostienen que hay un «consumo ocasional de cocaína por parte de un grupo de diputados”.

Además, trascendió que 13 personas fueron detenidas por poseer sustancias ilícitas “dentro o en el entorno del recinto parlamentario” en el último año.

“Decenas de diputados, lores, consejeros, investigadores y empleados han compartido sus historias sobre abuso de drogas en los pasillos del poder del Reino Unido bajo condición de anonimato”, describe el periódico, citado por Infobae.

Este asunto se conoce, justo después que el Gobierno anunció una nueva estrategia para combatir el abuso de drogas, y los delitos relacionados con estupefacientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ONU RECONOCE A NICOLÁS MADURO Y AL MENOS 15 PAÍSES SE OPOEN A LA RESOLUCIÓN

El ministro de vigilancia, Kit Malthouse, no se sorprendió sobre estas denuncias. «Obviamente, hay varios miles de personas que trabajan en el recinto y me sorprendería que no hubiera algunos consumidores de drogas», dijo.

Estadísticas oficiales sostienen que Inglaterra, Gales y Escocia registraron el año pasado un récord de sobredosis letales, que involucran la cocaína y los opiáceos.