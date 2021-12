Karlis Romero reveló la crisis maternal que atraviesa

La actriz Karlis Romero habló de una de las primeras dificultades que ha tenido que enfrentar como madre. Y es que la pareja del cantanteGustavo Elis contó que le cuesta amamantar a su bebé Bella Elis.

Esta intérprete reveló que la pequeña nació con una condición que le complica la succión a los recién nacidos, en este caso Bella tiene frenillo en la lengua y por este motivo Karlis atraviesa por una fuerte crisis, además dijo que tiene varios sentimientos encontrados: “Les cuento que hoy me dio mi primera crisis, me puse a llorar… Resulta que Bella tiene frenillo, que es la cosita que va debajo de la lengua (pliegue) que no deja que succione bien y no se pega bien a la teta”.

Romero describió el momento de desesperación que le causó el darse cuenta que no podía alimentar a su hija: “Me desesperé horrible porque no había comido en toda la madrugada; ella también tenía hambre, estaba desesperada. Me daba como sentimiento de culpa al no poder alimentarla. Fue un momento bien duro”, Contó.

La artista dijo que solo pudo calmar su angustia con la el apoyo de las personas que tiene a su alrededor, puesto que la guiaron en la terrible situación: Lo mejor es que tengo gente a mi alrededor que me ayuda y que me calma. Estoy muy orgullosa con lo que logré”.

Por otra parte, la venezolana mostró dos onzas de leche que pudo sacar de sus senos con un extractor y habló de lo feliz que la hizo sentir esta acción: “Me siento demasiado feliz porque después de toda la frustración que sentí hoy en la madrugada, me di cuenta de que sí se puede, solo hay que ponerle ganas”.

Con información de Revista Ronda

Por: Reporte Confidencial