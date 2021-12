La rotación de Magallanes para la octava semana

Vamos a conocer cuál será la rotación de los Navegantes del Magallanes para la octava semana del campeonato de la LVBP.

De acuerdo a la información suministrada por el narrador del circuito radial de la nave Carlitos Feo, la rotación que presentarán los Navegantes del Magallanes para la sexta semana de la temporada 2021-2022 es la siguiente:

Rotación de @Magallanes_bbc

Robert Zárate vs. Cardenales (07-12)

Gabriel García vs. Leones (08-12)

Jorge Martínez Vs. Tiburones (09-12)

Yohander Méndez vs. Tigres (10-12)

Erick Leal vs. Leones (11-11)

Robert Zárate vs. Tiburones (12-12).

Via Prensa @Magallanes_bbc

— Carlos Feo (@carlitosfeo19) December 7, 2021