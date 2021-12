Los Warriors se vuelven locos después de un tiro casi imposible de Curry

El equipo de los Golden State Warriors, se vuelven absolutamente locos después de otro disparatado truco de Stephen Curry en la NBA.

Hay casos selectos en los que las celebraciones eclipsan la causa real de las festividades antes mencionadas. El lunes, este fue el caso de Stephen Curry y los Golden State Warriors. La superestrella de los Dubs logró sin esfuerzo otro truco loco durante los calentamientos y provocó una celebración aún más sensacional de todo el equipo.

No es que el disparo de Steph no fuera abrumador. Es solo que la celebración posterior al disparo fue lo que se llevó la palma en esta ocasión en particular (h / t Ballislife.com en Twitter):

The celebration after another ridiculous pregame shot from Steph Curry 😂 pic.twitter.com/K6dyfbQapd — Ballislife.com (@Ballislife) December 7, 2021

Steph lanzó esa pelota tan alto que la cámara ya no pudo capturar el vértice. Es una locura pensar cómo el base de los Warriors pudo meter esa pelota en el fondo de la red. Aún más loco es cómo celebró con sus compañeros de equipo Dubs como si acabaran de ganar un campeonato.

Es genial ver a los Warriors de buen humor a pesar del hecho de que actualmente se encuentran en medio de una pequeña depresión. Curry y compañía han perdido dos de sus últimos tres juegos, incluida una derrota sorpresa a manos de los San Antonio Spurs el sábado. Los Dubs buscan recuperarse el martes contra el Orlando Magic.