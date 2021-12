México | Casos Gertz Manero y Santiago Nieto no afectan al presidente: Monreal

El escándalo entre el ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y el responsable de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por la posesión de bienes inmuebles y autos de lujo “no afecta al presidente de la República o a su lucha contra la corrupción y en favor de la austeridad”, aseguró el senador Ricardo Monreal.

La UIF investiga al fiscal y la FGR hace lo propio con el extitular de la UIF, de acuerdo con versiones periodísticas.

El senador subrayó que “esta lucha contra la corrupción no se suspende y esta lucha no se pone en entredicho; va a continuar y va a lograr salir adelante porque todos los vamos a respaldar”, dijo el líder de Morena en el Senado, quien explicó que la Cámara alta puede llamar a Gertz Manero, fiscal general para que comparezca ante comisiones o ante la Junta de Coordinación Política.

Señaló que él no va a emitir una opinión mientras se realice la investigación: “A mí no me gusta ser fiscal ni juez. Santiago Nieto emitió un Twitter diciendo que eran justificadas y que había adquirido varios créditos para adquirirlas. Seguramente la Fiscalía va a continuar la indagatoria”.

Monreal Ávila afirmó que él llamaría a ambos siempre a que no haya desencuentros entre titulares de órganos, porque afecta la confianza ciudadana: “Socavar la confianza ciudadana no es lo más correcto y llamaría a que se dirima en los tribunales y alejarnos de protagonismo, filtraciones o cualquier situación que afecte a ambos o a cualquier servidor público, sin que esto implique impunidad.”.

Reiteró que se debe hacer un llamado a la prudencia, a la reconciliación, a que las diferencias se puedan zanjar con un diálogo claro, sin que esto implique impunidad.

En entrevista, el legislador reiteró que, si hay conductas antijurídicas que se deban investigar y sancionar, se tiene que hacer porque ese es el cambio que querían.

Ante la insistencia de si van a citar a Gertz Manero a comparecer, el presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que va a esperar a que la Junta decida: ”En cualquier momento podemos citar a comparecer a funcionarios públicos. Esa es nuestra facultad y no vamos a rehuir de ejercerla ni tampoco vamos a evadir realizarla”.