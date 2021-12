Perú | Chehade: “El señor Castillo ya está incapacitado moralmente”

Lo mejor es que sea vacado, considera excongresista

Omar Chehade Moya, abogado y excongresista de la República, reitera que Pedro Castillo no solo comete errores sino horrores en la forma de conducir el país, desde el inicio de su gestión, por lo que la vacancia presidencial debe ejecutarse, por el bien del Perú.

-Suena fuerte la vacancia presidencial. ¿Usted cree conveniente que se de este mecanismo?

Yo he venido diciendo que la única salida al entrampamiento que existe y va a seguir existiendo con este gobierno incapaz, incapacitado moralmente, no solo el presidente Castillo sino su entorno, es la vacancia presidencial. La vacancia es un arma de control político, así como lo es la disolución constitucional del Congreso. Cuando no hay posibilidad alguna de enmendar el rumbo, la única posibilidad que existe para evitar el caos político, la anarquía o la ruptura democrática, es justamente la vacancia presidencial.

-¿Corresponde entonces?

Cuando el presidente de la República ha cometido delito y no se le puede juzgar hasta que termine su mandato o cuando está incapacitado moralmente, que quiere decir que cometa permanentemente actos que son contrarios a la moral y la ética pública y que son reprobados por la sociedad y que manchan la investidura presidencial, denigra la investidura presidencial, y en eso el presidente Castillo comete todas las semanas actos que denigran la figura, la investidura del jefe de Estado.

-De prosperar esta vacancia, ¿cuál es el trámite a seguir?, ¿la vicepresidenta Dina Boluarte debe asumir?

Hay una sucesión constitucional que hay que respetar. Yo creo que la incapacidad moral va no contra un colegiado, un grupo, la incapacidad moral va contra una persona que es el presidente de la República en funciones. Así que, paso seguido de la vacancia presidencial, si es que se diera, ojalá, está la señora Dina Boluarte como primera y única vicepresidenta, y ella tendrá que asumir, salvo que ella se sienta deslegitimada, sin ninguna autoridad política y quiera renunciar. Si ella no pacta con los diversos sectores políticos del país le quedaría renunciar, y ahí recién correspondería que la presidenta del Congreso asuma la encargatura y convoque a elecciones.

-En lo personal, ¿qué es lo que más critica usted a la actual gestión?

Prácticamente todo. No se han cometido solamente errores, sino horrores, desde la designación de su Gabinete Ministerial ya está incapacitado moralmente, sobre todo el primer gabinete, que iba a ser una vergüenza que le den el voto de confianza. El señor Castillo ya está incapacitado moralmente al poner a gente cercana a Sendero Luminoso y al Movadef, desde su premier (Guido Bellido), gente que estaba en ese momento en el Ministerio de Defensa, Interior, Educación, incluso su ministra de la Mujer (Anahí Durand) cuyo exesposo está condenado por delito de terrorismo. En segundo lugar, el tipo no sabe lo que es la administración pública, está en la calle, comete errores tontos y torpes todos los días. Además, es cómplice de delitos de corrupción no solo con su secretario de Palacio (Bruno Pacheco) sino con su entorno, por lo que vemos que es un presidente que está absolutamente descalificado para gobernar el país.

-Algunos personajes del entorno de Pedro Castillo aseguran que no cabe la vacancia presidencial…

La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional válido, legítimo, que está tipificado en la Constitución, que evita el caos social, la anarquía, la guerra civil o la ruptura del sistema democrático. Entonces, la vacancia presidencial es un juicio político y pertenece al equilibrio de poderes, según el sistema constitucional moderno. No hay por qué asustarse o erizarse, sería mucho peor que este señor continúe en la Presidencia de la República, está destrozando el país económicamente, políticamente, moralmente y lo que queda es la vacancia.

-¿Los partidos políticos pueden hacer frente a un gobierno como este?

Las organizaciones políticas no están de acuerdo con el presidente Castillo. Lamentablemente el presidente Castillo, lo que era la crónica de una muerte anunciada, no ha dado la talla, ni va a dar la talla, y se veía que no iba a dar la talla, es una persona que está incapacitada para gobernar un país, está en nada. Pedro Castillo está destrozando la institucionalidad del país, con los actos de corrupción que apaña, la incapacidad de no saber gobernar, poner gente cercana al terrorismo. Es una persona que está destrozando la institucionalidad democrática del país, qué más puede abarcar la incapacidad moral.