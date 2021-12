Volvieron los cortes eléctricos al Táchira, sin embargo, hay municipios que sufren más que otros, ya que al día pueden pasar más de cinco horas sin el servicio.

Cortes eléctricos en Táchira

Los últimos días los tachirenses se ha quejado mediante las redes sociales, asegurando que volvieron los cortes eléctricos a la entidad, así como los horarios más prolongados. Y, los ciudadanos no se explican por qué en otros municipios no son afectados con el servicio.

Ahora es noticia: “Queremos romper el control social”: trabajadores de Corpoelec-Lara

Para Milagros Gutiérrez, administradora de una carnicería en San Cristóbal, es un dolor de cabeza saber que volvieron los cortes eléctricos, aseguró que estos en ocasiones le han generado pérdidas incalculables y nunca hay responsables

“Qué podemos hacer, generamos diferentes alternativas para sobrellevar estos cortes, pero a veces son casi todo el día, últimamente no nos salvamos. Lo más triste es que hay lugares del estado que no se va y no entendemos el por qué”.

Detalló Gutiérrez, que tiene familiares en el municipio García De Hevia y ellos le indicaron que muy pocas veces el servicio eléctrico falla en esa zona, “por allá rara la vez que falle y aquí es constante, por lo menos en estos últimos días”.

¿Cuáles son los municipios con más cortes eléctricos?

No solo San Cristóbal sufre estos cortes, los municipios como Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Cárdenas, Independencia, Torbes, Jáuregui, Ayacucho y Uribante. Los cortes pueden variar de dos a ocho horas diarias, aseguraron los habitantes.

También agregaron que con Freddy Bernal, esperan se acabe estas fallas, ya que prácticamente es el estado que más sufre por electricidad, “ahora que está esta gente en la gobernación será esperar si hacen algo”.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.