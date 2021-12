Gustavo Fernández inicia el plan «Emergencia Vial» en San Francisco y revela parte de su gabinete

Desde la avenida 5 Plaza de Las Banderas, el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández inició el “Plan Emergencia Vial” con el cual verterán toneladas métricas de asfalto en las calles y avenidas más urgidas del municipio, como parte de los planes de emergencias enmarcados en los primeros cien días de gestión de la recién asumida municipalidad.

Fernández informó que desde este miércoles se dará inicio formal al otro plan de emergencia que irá en paralelo con el de asfaltado y es el de la recolección de basura, un padecimiento que, al igual que en Maracaibo, es dramático en San Francisco

“Sin intención alguna de hacer historia de lo malo, a partir de este martes comienza lo bueno, el gobierno de bien para San Francisco comienza con esta etapa de asfaltado, mañana (miércoles) estaremos dando continuidad formalmente a la recolección de los desechos sólidos que ya lo habíamos iniciado”.

El alcalde de San Francisco manifestó que se trata de un esfuerzo donde articularán esfuerzos con el empresariado para resolver los principales problemas que aquejan al municipio.

Informó que en materia de vialidad se inicia el plan de asfaltado en dos puntos en paralelo: “Iniciamos aquí en la avenida 5 de San Francisco e igualmente en la avenida 10 de Sierra Maestra, posteriormente, mañana (miércoles) estaremos trasladando los trabajos hasta el Corredor Vial de la 200, situada en la parroquia José Domingo Rus y luego a la vía que une a esa parroquia con la parroquia Marcial Hernández que es la vía a Perijá desarrollando este plan de vialidad de emergencia que, en su inicio contempla los días martes, miércoles, jueves y viernes”.

El alcalde detalló que a San Francisco hay que desarrollarlo desde varios puntos de vistas: “La gerencia pública supone aspectos de servicios públicos, pero también del desarrollo armónico de la ciudad y éste pasa por tener un aparato productivo fortalecido que ayude al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo, a la generación de tributos que al final se traduzcan en servicios para la colectividad”.

Fernández informó que ayer (lunes) viajó a la ciudad de Caracas y sostuvo un encuentro con la directiva nacional de Empresas Polar: “Están decididos a reactivar la producción en San Francisco que lleva dos años detenida por situaciones distintas que, en este momento, no vienen al caso, pero que en la conversación que tuvimos, convenimos en llegar a un ajuste tributario que permita a la empresa privada desarrollar su actividad y no verse ahogada por la recaudación tributaria del sector público y no solo con Polar, también nos reuniremos con la empresa Cargill de Venezuela, productores de alimentos y en lo sucesivo con demás empresarios y comerciantes del municipio”.

Afirmó que aplicará un “atractivo programa de incentivo tributario” para impulsar el desarrollo de la actividad económica de manera armoniosa y sostenida: “Buscamos estimular a quienes quieran venir potencialmente a invertir en San Francisco y convertir a este municipio en el espacio ideal para la inversión privada que beneficie el crecimiento de la ciudad de San Francisco”.

Gabinete municipal

Fernández aprovechó para anunciar algunos nombres de quienes desde ya integran su equipo de gobierno, resaltando los siguientes:

Dirección General de la Alcaldía: Ing. Arles Ferrer

Ing. Arles Ferrer Dirección de Despacho: Villapol Morales

Villapol Morales Secretario Municipal : Marquis Atencio

: Marquis Atencio Director de IMASUR : Alves Andara

: Alves Andara Mercasur : Juan Carlos Vera

: Juan Carlos Vera Administración : Lcdo. Aroldo Díaz

: Lcdo. Aroldo Díaz Desarrollo Económico : Lcda Lorena Ojeda

: Lcda Lorena Ojeda Presupuesto : Licda. Yaritza Bracho

: Licda. Yaritza Bracho Contrataciones : Econ. Juan Carlos Rojas

: Econ. Juan Carlos Rojas Servicios Públicos : Guillermo Valentino

: Guillermo Valentino Dirección Municipal de Salud : Dr. Juan Carlos Rangel

: Dr. Juan Carlos Rangel Síndico Procurador : Abog. Eduardo Parra

: Abog. Eduardo Parra Consultoría Jurídica : Abog. Emilia Viera

: Abog. Emilia Viera Instituto Municipal de Gas : Romario Fuenmayor

: Romario Fuenmayor Instituto Municipal de Transporte : Ing. Richard Monsalve

: Ing. Richard Monsalve Desarrollo Social: Dra. Adriana Perdomo

Dra. Adriana Perdomo Dirección de Cultura : Raúl Fernández

: Raúl Fernández Dirección de Asuntos Ambientales : Juan Montiel

: Juan Montiel Dirección Municipal de Deportes: Gerardo Muñoz

Junto con el plan de asfaltado, estará ejecutándose el plan de recolección de desechos sólidos e ir abordando los sectores más afectados en ambas materias.